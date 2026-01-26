Un peu comme il l’a fait lors des précédentes élections, l’organisme Loge m’entraide s’invite dans la campagne électorale, en vue de l’élection partielle du 23 février à Chicoutimi.

La coordonnatrice Sonia Côté lance le défi aux six candidats de signer une lettre d’engagement, s’engageant en la signant de réclamer le double de logements sociaux d’ici 2040 au Québec afin qu’il occupe 20 % du parc locatif. La lettre stipule aussi que les candidats qui la signeront demanderont aussi un contrôle des loyers.

Mme Côté invite d’ailleurs chacun des candidats à venir la rencontrer aux bureaux de Loge m’entraide, au nom des ménages locataires à faible revenu de Chicoutimi qui en arrachent tous les mois après avoir payé leur loyer inabordable, qui attendent un logement social depuis des années et qui vivent dans un loyer malsain.

Sonia Côté souligne qu’il n’en tient maintenant qu’aux candidats à s’engager à la faveur des locataires appauvris du comté Chicoutimi pour lequel ils se présentent dans cette élection partielle. La coordonnatrice conclut que Chicoutimi a besoin d’une personne pro-active, efficace, à l’écoute, et qui rerprésentera le comté en acceptant de collaborer étroitement avec Loge m’entraide pour faire avancer le droit au logement.