Lundi, 26 janvier 2026

Actualités

Abrasifs sur les routes de Saguenay

Le conseiller municipal Serge Gaudreault dit s’en occuper

Le 26 janvier 2026 — Modifié à 13 h 21 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le conseiller municipal de Saguenay, Serge Gaudreault, qui est aussi le nouveau président de la Commission des travaux publics, dit être bien au fait des préoccupations citoyennes concernant le choix de la ville de Saguenay d’avoir recours sur le territoire à des abrasifs contenant de la pierre concassée.

Une pétition citoyenne est actuellement en circulation, dénonçant cette décision, la population craignant des dommages sur leurs voitures et sur leurs pare-brises. En entrevue au 92,5 Ma radio d’ici, le conseiller c’est expliqué. 

« Ce qu’on me dit c’est que l’année passée on n’a pas eu de plaintes, mais cette année il y en a énormément. Il y en a qui nous disent que leur pare-brise est brisé. Nos services vont faire des vérifications et nous revenir avec des données pour une étude technique parce que ce n’est pas normal. », a-t-il indiqué.

Serge Gaudreault invite d’ailleurs les citoyens de Saguenay qui auraient subi des dommages à leurs véhicules de le contacter à cet effet via sa page Facebook. Il y a possibilité de faire réclamation à la ville.

