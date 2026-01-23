Québec retire la couronne britannique de ses armoiries officielles

Le gouvernement du Québec a annoncé le retrait de la couronne britannique de ses armoiries officielles. La décision a été présentée conjointement par le ministre de la Justice et responsable des Relations canadiennes, Simon Jolin-Barrette, et par le ministre de la Langue française et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean‑François Roberge.

Cette modification répond à une recommandation du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne, qui proposait notamment d’éliminer les références monarchiques des symboles officiels de la province.

Ainsi, sur les nouvelles armoiries, le régime français sera représenté par des fleurs de lys d'or sur fond d'azur, le régime britannique par un léopard, et la période canadienne par un rameau de feuilles d'érable.

« La vaste majorité des Québécois n'ont aucun attachement envers la monarchie britannique et la rejettent. En retirant la Couronne britannique de nos armoiries officielles, nous nous assurons que les institutions et les symboles nationaux québécois respectent la population québécoise, qu'ils se modernisent et, surtout, qu'ils reflètent mieux l'identité québécoise. », a déclaré Simon Jolin-Barrette.

Les armoiries officielles, apparaissant sur plusieurs outils protocolaires dont certaines correspondances officielles, notamment celles du lieutenant‑gouverneur, ainsi que sur sa bannière et les médailles qu’il remet, seront mises à jour afin d’intégrer la nouvelle version.

Toutefois, Québec précise qu’aucune modification ne sera apportée aux immeubles ou aux meubles de l’État ou de l’Assemblée nationale où l’iconographie traditionnelle subsiste encore. Le gouvernement invoque un souci de préservation du patrimoine historique.