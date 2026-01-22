La mitigation au cœur de la solution selon les bloquistes

Les députés bloquistes Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe appellent le gouvernement fédéral à financer un projet dédié à la protection du béluga du Saint‑Laurent grâce à l’utilisation de drones et d’outils de détection en temps réel, une technologie déjà testée ailleurs au pays depuis 2024 afin de prévenir les collisions entre navires et mammifères marins.

Les députés bloquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean estiment que le gouvernement fédéral devrait reprendre la même technologie utilisée pour repérer la baleine noire afin de suivre les populations de béluga et proposer des solutions de mitigation pour pallier à l’augmentation du trafic maritime.

Selon eux, il est tout à fait possible de concilier le développement des activités maritimes avec la protection des espèces en péril. Toutefois, cette cohabitation ne peut se faire sans la mise en place de mesures de mitigation efficaces afin de réduire les impacts du trafic maritime sur l’habitat du béluga, de limiter les risques de collisions et de diminuer les perturbations sonores dans un écosystème déjà fragile.

Selon le député de Jonquière, Mario Simard, le fédéral se doit d’accélérer la mise en place d’un système de drones et d’analyse par intelligence artificielle pour protéger l’espèce dans le Saguenay–Saint‑Laurent et de coordonner l’action entre Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Port Saguenay, les Premières Nations et les organismes de conservation pour en assurer l’efficacité.