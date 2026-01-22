Le chantier de la rue La Fontaine progresse

Le chantier de la rue La Fontaine, située à Chicoutimi, tire à sa fin. Malgré les imprévus rencontrés pendant les travaux préalables, effectués par Hydro-Québec, les réfections faites par la Ville progressent à un rythme soutenu.

Rappelons que ce chantier a été mis en branle afin de faire une mise à niveau essentielle pour assurer la pérennité des infrastructures du secteur.

« Concrètement, après l’excavation, le remplacement des réseaux d’égout et d’aqueduc est en bonne partie terminé. Les conduites neuves ont été installées entre le boulevard du Saguenay et l’intersection des rues Racine et La Fontaine. Il s’agit d’un gros travail, qui a pu se faire avant l’hiver », mentionne le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

Il admet toutefois que les travaux ne respectent plus l’échéancier initial, due au ralentissement qu’a vécu le chantier d’Hydro-Québec au commencement du projet de réfection. En effet, le déplacement de l’infrastructure des câbles électriques ainsi que de la fibre optique, qui devait être achevé dans les alentours du 18 juillet dernier, a pris plus de temps que prévu.

« La phase ‘’0’’ a donc été décalée à la fin du mois d’août, ce qui a retardé un peu les choses », ajoute-t-il.

Deux des trois phases de ce chantier d’envergure sont donc complétées. À savoir que le remblayage et le pavage de la chaussée, qui bouclent la phase 1, se sont faites en simultané avec le début de la phase 2. La phase 3, soit la poursuite du chantier sur La Fontaine entre Racine et Jacques-Cartier, débutera lors de la saison estivale de 2026.

« Le plus gros du chantier est terminé. S’il y a une entrave entre le boulevard du Saguenay et la rue Racine l’été prochain, elle sera de courte durée et aura certainement un moins grand impact sur la circulation », rapporte M. Arseneau.

Le principal intéressé soulève que la population est très coopérative depuis le début des travaux, suivant de manière exemplaire la signalisation en place. « Nous n’avons pas croulé sous les appels et les questionnements. Les citoyens ont également été avisés le plus rapidement possible en cas de tout changement ».

Les accès aux stationnements des environs reviennent à la normale à mesure que le chantier avance. D’ailleurs, la zone ferroviaire présente une toute nouvelle signalisation, en plus d’une nouvelle disposition des blocs de béton. Une transformation temporaire qui a changé la façon d’occuper le terrain et qui donne un aperçu de l’avenir du site et d’une éventuelle rue qui pourrait y être aménagée.

Réitérons qu’au terme de ce chantier, c’est l’ensemble du réseau d’eau potable de la rue qui sera remplacé par du matériel neuf, sur les quelques 290 mètres de tronçon. Ces changements qui auront des effets bénéfiques, comme la réduction des odeurs en été et la diminution des risques de débordement, ce qui contribuera à limiter les sinistres dans le secteur.