Retour sur l'Assemblée des présidents de l'AQDR

Il y a quelques jours, des représentants des 34 sections locales de l’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (AQDR) étaient réunis à Saint-Félicien dans le cadre de l’Assemblée des présidents.

Durant ces deux journées de concertation, les représentants des sections locales de l’organisation ont abordé une variété d’enjeux municipaux et provinciaux touchant les aînés à travers le Québec.

« Bien qu’il y ait des problématiques différentes, nous avons discuté d'une approche commune pour réagir aux actualités gouvernementales et municipales », précise Pierre Lynch, président de l’AQDR nationale.

En plus d’élaborer des stratégies pour promouvoir les revendications portées par l’Association en prévision de la prochaine élection provinciale, cette rencontre a permis à l’organisation de se positionner sur la mobilisation de ses membres, sur les outils à mettre en place pour améliorer les relations et la communication avec les municipalités ainsi que sur les manières d’accroître son nombre de membres afin de renforcer sa capacité d’action.

« C'est toujours intéressant parce que l'Assemblée des présidents nous permet d'avoir le point de vue de chaque localité du Québec pour qu'on puisse en ressortir les points fameux. », souligne Pierre Lynch.

Améliorer les conditions de vie des aînés

En plus d’exiger un revenu décent et plus adapté aux réalités des aînés, l’AQDR milite également pour l’amélioration de l’accès aux soins de santé, particulièrement aux soins à domicile.

De plus, l’Association revendique la mise en place de meilleurs systèmes de transport en commun et de transports adaptés pour les aînés à travers la province en plus de dénoncer la hausse des coûts du logement et la rareté des habitations adaptées aux besoins des personnes âgées.

Toutefois, selon lui, ces enjeux continuent d’être relégués au second plan.

« Les aînés sont toujours les derniers à passer pour des mesures. », déplore-t-il, citant en exemple le silence politique entourant la Journée internationale des aînés qui avait lieu le 1er octobre 2025.

« Il n’y a eu aucune intervention de la part d’aucun des 125 membres de l’Assemblée nationale pour souligner cette journée. », poursuit-il.

Pour répondre à ses doléances, l’AQDR croit que la solution passe par une meilleure prise en compte des besoins des aînés par le gouvernement du Québec.

« On prône la mise sur pied d’un ministère des Aînés pour centraliser les demandes, tout comme le ministère de la Famille et le ministère de la Jeunesse. », explique Pierre Lynch.

Une meilleure prise en charge des enjeux locaux réclamée

Si l’AQDR milite pour une reconnaissance nationale des droits des aînés, elle juge tout aussi important d’adresser les enjeux locaux comme ceux de Saint-Félicien.

Selon Suzanne Ouellet, directrice générale de l’AQDR de Saint-Félicien, les aînés sur son territoire font face à de nombreux défis, en premier lieu, l’inactivité du Comité municipalité amie des aînés.

« C'est vraiment un comité que la municipalité doit reprendre et pour lequel elle doit trouver une façon pour qu’il y ait plus de participants. Sans lui, la municipalité ne peut rien faire pour les aînés. », explique-t-elle.

D’autres enjeux comme l’accès à des soins médicaux, le coût élevé des résidences privées pour aînés et les services de transport adapté sont au cœur des préoccupations de l’AQDR de Saint-Félicien.

Une organisation réussite

L’accueil de l’Assemblée des présidents de l’AQDR à Saint-Félicien a été un moment marquant pour la section locale, qui s’est mobilisée pour offrir une expérience mémorable aux participants venus des quatre coins du Québec.

« On était tellement heureux de recevoir l’Assemblée des présidents de l’AQDR », confie Suzanne Ouellet. « J’ai un conseil d’administration qui est très actif donc tout le monde a mis la main à la pâte. Nous sommes très fiers. », poursuit-elle.

Si l’AQDR nationale a pris en charge plusieurs aspects logistiques, la section locale s’est investie pour ajouter une touche régionale à l’événement.

« Nous avons remis à tous les participants des produits locaux et des produits du terroir. », raconte la directrice générale de l’AQDR de Saint-Félicien.

Cette initiative a d’ailleurs été saluée par la direction nationale de l’AQDR.

« Tous les participants ont grandement apprécié cette touche personnalisée qui a été mise de l’avant. », souligne Pierre Lynch. « C'est d'ailleurs ce qui est important quand on circule d'une région à l'autre. », conclut-il.