Les Voyageurs conquis par leur nouveau Stade Richard-Desmeules 

Les Voyageurs de Jonquière ont retrouvé le 15 août dernier leur Stade Richard-Desmeules, fraîchement rénové, devant des gradins bondés. Pour l’entraîneur-chef Jérémie Chalifour et ses joueurs, ce retour tant attendu a tout d’un moment marquant.

« À notre arrivée, quand on a découvert les nouvelles installations du stade, on a été sous le choc, raconte Chalifour. On avait vu des photos et des vidéos, mais de mettre les pieds ici pour la première fois, c’était encore plus impressionnant. »

De la surface de jeu aux chambres des joueurs et des entraîneurs, rien n’a été laissé au hasard.

« Tout est sur la coche. Les bancs, la cage de frappeur, le confort des locaux, tout est parfait. Les joueurs capotent, et honnêtement, c’est un coup de circuit. On a l’un des plus beaux terrains au Québec. »

Le nouvel enrobé synthétique du terrain s’impose par ailleurs comme l’un des points forts.

« L’ancienne surface causait souvent des faux bonds, surtout à l’avant-champ, ce qui compliquait le jeu défensif. Là, on rivalise désormais avec les meilleurs au Québec. Ça change complètement notre manière de jouer. »

Un confort qui change tout

Outre la qualité du terrain, le confort accru dans les installations apporte un vent de fraîcheur à l’équipe.

« Les chambres sont plus spacieuses, et celle des coachs donne directement sur le banc des joueurs, ce qui est un gros avantage. Sur une longue saison, ça peut vraiment faire une différence d’avoir des installations de qualité comme ça. Tout le monde se sent mieux et plus motivé dans un environnement comme celui-là. »

La cage de frappeur modernisée et plus fonctionnelle ouvre aussi la porte à des entraînements plus complets, sans crainte d’abîmer le terrain.

« Au quotidien, ça rend tout plus facile. On peut enfin se concentrer sur notre préparation. »

Un retour fébrile

Vendredi soir, l’émotion était palpable lors du premier match disputé dans ce nouveau décor.

« Ça faisait longtemps qu’on attendait ce moment, confie l’entraîneur-chef. Avec les gradins remplis et les spectateurs venus découvrir le stade, on aurait dit une ambiance de séries éliminatoires. Les gars étaient fébriles comme jamais. »

Malgré un peu de nervosité, les Voyageurs ont signé une victoire mémorable pour marquer leur grand retour.