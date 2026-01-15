Janvier, le temps des tournois

Pour les jeunes hockeyeurs, le mois de janvier est le gros mois pour les tournois un peu partout dans la province. Et dans la région, il a trois tournois majeurs qui, depuis plusieurs décennies, attirent des équipes de partout au Québec.

La semaine dernière, la 32e édition du tournoi Atome de Chicoutimi a pris fin avec le couronnement des Vikings de Beauce-Appalaches en finale du AA. Au total, 42 équipes réparties dans cinq catégories ont participé à cette édition qui fut, encore une fois, un grand succès grâce aux nombreux bénévoles qui ont été présents dans chacun des cinq arénas où les rencontres ont été présentées au cours de la semaine.

Cette semaine, c'est au tour d'Alma d'accueillir de nombreuses formations de calibre midget pour la 53e édition de ce tournoi provincial. Encore cette année, les deux glaces du centre Mario-Tremblay et l'aréna Samuel-Gagnon de Saint-Bruno reçoivent 42 formations divisées dans cinq classes. Au total, ce sont plus de 80 parties qui sont jouées jusqu'à dimanche.

Et la semaine prochaine, le Palais des Sports et le Foyer des Loisirs de Jonquière et Arvida seront occupé pour la soixantième édition du tournoi provincial de hockey pee-wee de Jonquière. Déjà soixante ans qu'année après année, les policiers de Saguenay se mobilisent pour tenir ce tournoi qui accueillera cette année 58 équipes de partout au Québec.

Après une édition différente l'an dernier, en raison du déplacement du tournoi en février, l'organisation revient en force cette année avec le retour dans leur case habituelle et un nombre de formations plus élevées que les années précédentes.

Pour les organisateurs de chacun des tournois, la tâche est de plus en plus difficiles d'organiser des éditions bien remplies en raison des enjeux qui entourent chacune des formations, surtout celles provenant de l'extérieur.

Depuis le retour de la pandémie, on sait que le prix d'à peu près tout à largement augmenter. Pour ces parents qui doivent se déplacer pour trois ou quatre jours, qui doivent payer l'hôtel, l'essence, la nourriture, ce sont d'énormes sacrifices pour plusieurs. Certaines équipes de la région de Québec prennent souvent la décision de faire l'aller-retour afin d'éviter les coûts d'hébergement.

Mais à la base, pour chacun de ses jeunes, que ce soit au niveau atome, pee-wee ou midget, les tournois sont une expérience tellement enrichissante qu'ils se souviendront longtemps. Pour certains parents, c'est le retour à la case départ puisque plusieurs ont déjà participé à ces tournois et deviennent nostalgiques de voir leurs jeunes y participer.

Bon tournoi à tous!

Mention spéciale

Avec toutes les rumeurs d'abolition d'équipes dans le M18 AAA, les Élites de Jonquière continuent leur saison avec toujours le même objectif, développer les jeunes de la région et des environs. L'année 2026 a bien débutée pour les hommes de Mathieu Duchesne qui ont signé deux victoires en moins de 24 heures face à deux formations de la même division, les Estacades de Trois-Rivières et le Blizzard du Séminaire Saint-François.

La victoire contre ces derniers a une saveur encore plus spéciale puisqu'il s'agissait de la première défaite du Blizzard cette saison après 30 victoires!!! Rien de mieux de battre les meilleurs du circuit pour espérer garder un bon rythme en vue des séries.