Le conseiller municipal et président de la Commission des sports à Saguenay, Michel Thiffault, veut donner un coup de pouce financier additionnel à l’organisation de Jonquière en Musique, qui tiendra sa prochaine édition cet été sur le stationnement du Palais des Sports, tout près du stade Richard-Desmeules.

Pour ce faire, il envisage d’organiser un match de balle amical dans cette enceinte, opposant une équipe de gens des médias régionaux à celle constituée des conseillers de Saguenay. L’initiative fait suite à une rencontre qu’a eue le conseiller avec le directeur général de Jonquière en Musique, Félix Ouellet.

« J’ai discuté avec Félix Ouellet, le directeur général, et ils ont besoin d’argent. Je lui ai proposé d’ajouter les hommes et femmes d’affaires. On va leur demander de venir frapper trois balles pour s’amuser dans le party de Jonquière en Musique. », a raconté Michel Thiffault au micro de CKAJ. « On va leur demander une commandite de 500$ minimum. S’ils donnent plus, tant mieux. Je pense qu’on peut ramasser entre 5000$ et 10 000$ facilement, tout en s’amusant. », a-t-il poursuivi.

Le match de balle amical sera présenté le 7 ou 8 juillet au stade Richard-Desmeules, alors que Jonquière en Musique sera juste à côté.

« À Jonquière, nos activités sont gratuites pour la population alors comme conseiller, comme arrondissement, si l’on est capable d’aider ces organismes-là avec des activités, on essaie de le faire. », a expliqué le conseiller.

Le journaliste Jean Houle de TVA ne le sait peut-être pas encore, mais c’est à lui qu’incombera l’agréable tâche de monter une équipe d’étoiles parmi les gens des médias, ayant eu l’habitude de le faire dans des matchs précédents. Pour ce qui est de l’équipe du conseil de ville, Michel Thiffault avoue que son recrutement a déjà débuté, sans aucun effort.

« Monsieur le maire va jouer, les conseillers et conseillères vont embarquer. On n’aura pas de difficulté à trouver une équipe. Là, il faut trouver des gens d’affaires qui vont bien vouloir contribuer à cette fête. »

La finalisation du match devrait être officielle lors du dévoilement, dans les prochains mois, de la programmation de l'édition 2026 de Jonquière en Musique.