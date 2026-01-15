Le spectacle de Serges Turbide rend hommage à 22 grands noms de la chanson

Ayant comme bagage une carrière de plus de six décennies et un amour de la scène musicale qui perdurent aux quatre coins de la province, l’arvidien Serges Turbide revient dans sa région à la fin du mois. Incidemment, l’auteur-compositeur-interprète présentera son tout nouveau spectacle interactif « Si on chantait » le samedi 24 janvier, dans la salle du Petit Cabaret du Complexe QuébecIssime d’Arvida.

« C’est la toute première fois dans ma carrière que je présenterai un spectacle à Arvida. Je me suis produit à plusieurs reprises ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean mais, à Arvida, ce sera une première. Et en plus, il s’agit d’un retour aux sources pour moi. Parce que cette salle, au Complexe QuébecIssime, c’est aussi à l’intérieur de l’ancienne église Saint-Jacques, mon église d’enfance. Même si j’étais dans le secteur de Ste-Thérèse, de par l’école Guillaume-Tremblay (N.D.L.R.: maintenant la polyvalente d’Arvida) c’est là qu’on allait faire nos Pâques! »

Le chanteur avoue donc son excitation de pouvoir s’y retrouver, pour toutes les raisons précédemment nommées.

Salle intime

Le Petit Cabaret est une salle intime, d’une centaine de places, spécialement aménagée près du hall d’entrée du Complexe. Le producteur Robert Doré confie qu’il ne compte pas en faire un lieu de diffusion permanent, mais accommode son ami d’enfance et complice Serges Turbide pour qu’il puisse y présenter son spectacle intimiste piano et voix, devant un public qui ne demande pas mieux que d’y retrouver ce fils de la région. Le virtuose pianiste David Bérubé accompagnera le chanteur.

Formule interactive

Le spectacle « Si on chantait » s’inspire du titre d’un des grands succès de Jean Lapointe, duquel l’artiste trois chansons en ouverture, question de bien placer le spectacle. La formule interactive permet ensuite au public de choisir, parmi une liste de 22 interprètes, quelles chansons il pourra entendre.

« Ça donne aussi l’avantage de faire un spectacle qui n’est jamais pareil d’une représentation à l’autre », explique Serges Turbide.

Profite-t-il de l’occasion pour interpréter quelques succès qui ont fait sa renommée au fil des ans?

« Juste un seul, parce que le spectacle ne se prête pas vraiment à ça. De mon répertoire, j’ai choisi de ne conserver que la chanson « Ma raison d’être », que j’ai composée avec mon ami Manuel Tadros, à l’époque où j’ai fait le show « Les Trois Séniors » avec Claude Steben et Jean Faber ».

Accueil extraordinaire

Il va sans dire que « Si on chantait » propose un voyage dans le temps du vaste répertoire francophone, mentionnons entre autres les Bécaud, Aznavour, Adamo, Leclerc, Lévesque, Dubois et Cabrel, pour ne nommer que ceux-là.

« J’ai appris 102 extraits de chansons pour les besoins du spectacle. Ils ne peuvent naturellement pas tous se retrouver au complet dans la même soirée, d’où l’importance pour le public de choisir ceux qu’il voudra entendre le soir-même ».

Serges Turbide ne cache pas qu’à l’issue de représentations offertes à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts dans les derniers mois, l’accueil du public a été plus que chaleureux.

« J’ai été sur un nuage pendant les deux semaines qui ont suivi tellement l’accueil du public a été extraordinaire. J’ai vraiment hâte de retrouver mon public et mes amis de la région le samedi 24 janvier prochain, dès 19h30 », conclut-il, en ne dissimulant nullement son enthousiasme.

On peut se procurer les billets via la billetterie de QuébecIssime, au (418) 376-0100.