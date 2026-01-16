Trois perquisitions et deux arrestations à Saguenay

Le Groupe d’intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS) a mené, hier, une importante opération qui a abouti à trois perquisitions et à l’arrestation de deux individus dans la quarantaine. L’intervention a été réalisée en collaboration avec la Sûreté du Québec, l’Escouade régionale mixte ainsi que des membres du programme Accès-cannabis du SPS.

Selon le corps policier, l’opération découle d’une enquête amorcée au cours des dernières semaines concernant le trafic de stupéfiants dans la région. Les perquisitions ont été effectuées dans l’arrondissement de Jonquière ainsi qu’à Saint-David-de-Falardeau.

Sur les lieux, les enquêteurs ont saisi un important stock de drogues et de biens liés au trafic de stupéfiants. Le bilan inclut environ 40 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 2 kilogrammes de cannabis, près de 500 grammes de cocaïne, ainsi qu’environ 25 000 $ en argent comptant. Plusieurs articles associés au trafic de stupéfiants ont également été confisqués.

Les deux hommes arrêtés, tous deux originaires de la région, ont été libérés sous conditions et devront comparaître ultérieurement en cour. Ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants et de possession en vue d’en faire le trafic.