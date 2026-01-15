Suspension d’un programme sport-études en patinage artistique à Saguenay

Patinage Canada et Patinage Québec ont annoncé la suspension d’un programme de sport-études en patinage artistique à Saguenay, le temps de faire la lumière sur des allégations d’intimidation, de harcèlement et de menaces, rapporte Radio-Canada. Cette décision survient après que le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CSSRS) eut déjà interrompu le programme une semaine avant les fêtes.

La crise, qui secoue Patinage Saguenay Le Fjord, le club responsable de gérer le programme de sport-études, depuis l’automne, trouve son origine dans l’embauche de deux nouveaux entraîneurs. Cette décision a provoqué des tensions entre le conseil d’administration et certains parents, avant de dégénérer au début du mois de décembre alors que cinq patineuses de l’école secondaire de L’Odyssée, à Chicoutimi, ainsi que trois parents et l’entraîneuse-chef sont suspendues à la veille d’une compétition.

La situation a atteint un point critique lors d’un entraînement en raison de menaces de mort proférées à l’encontre d’une patineuse, nécessitant l’intervention des policiers. Une enquête du Service de police de Saguenay est toujours en cours.

Patinage Saguenay Le Fjord affirme avoir multiplié les démarches pour assurer la sécurité des adolescentes et maintenir le programme dès le début de la crise. La Ville de Saguenay est également intervenue pour rappeler au club ses obligations afin de conserver sa reconnaissance municipale, qui lui donne accès à un soutien annuel de 2 900 $, notamment en heures de glace gratuites.