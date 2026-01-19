Mode Choc élargit son portefeuille de marques

Mode Choc, bannière spécialisée dans le vêtement et la décoration fondée en 1983 à Dolbeau, a annoncé son acquisition de HIP Collections, un designer québécois et distributeur réputé de vêtements abordables, ainsi que l’ensemble de son portefeuille de marques.

Cette transaction marque une étape stratégique majeure pour Mode Choc, qui vise à accélérer son expansion au cours des prochaines années.

Grâce à cette acquisition, Mode Choc intègre désormais toutes les marques conçues et distribuées par HIP Collections. L’entreprise devient ainsi propriétaire de marques telles que Guili Guili, CUBE, ZABY et LiKe!, en plus d’intégrer des étiquettes phares comme URM’H, reconnue pour ses vêtements à petits prix, et Quantum, spécialisée dans les sous-vêtements masculins.

Toutes ces marques, conçues au Québec, seront intégrées à l’écosystème Mode Choc, tout en demeurant disponibles chez d’autres détaillants partenaires.

« C’est un grand honneur pour moi d’annoncer l’acquisition de HIP Collections. Cela fait plus de 10 ans que nous vendons leurs produits, leur expertise produit nous permettra d’accélérer nos projets afin de stimuler notre croissance. C’est une acquisition stratégique qui vise à soutenir notre plan de développement à long terme. », a déclaré Jessika Roussy, présidente-directrice générale de Mode Choc.

Dans la foulée de la transaction, les fondatrices de HIP Collections, Nathalie Fortier et France Filiatrault, ont déjà rejoint les rangs de Mode Choc. Elles occupent désormais les postes de Directrice importation et création et Agente de développement commercial, respectivement.