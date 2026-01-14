Face-à-face à Shipshaw

Un face-à-face impliquant deux véhicules s’est produit tôt ce mercredi matin sur la route des Bouleaux à Shipshaw.

Le Service de Police de Saguenay (SPS) n’émet pas de détails pour le moment sur l’état des conducteurs (et celui de leurs passagers, s’il y en a), et avise également que les deux véhicules bloquent partiellement la circulation. Celle-ci se fait donc en alternance, et il est recommandé d’éviter le secteur.

Le SPS mentionne que, selon les premières constatations, l’accident serait dû à la chaussée glissante. La plus grande prudence est donc de mise dans le secteur de Shipshaw et sur tout le réseau routier.