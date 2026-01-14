SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 14 janvier 2026

Faits divers

Accident de la route

Face-à-face à Shipshaw

Le 14 janvier 2026 — Modifié à 07 h 28 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Un face-à-face impliquant deux véhicules s’est produit tôt ce mercredi matin sur la route des Bouleaux à Shipshaw. 

Le Service de Police de Saguenay (SPS) n’émet pas de détails pour le moment sur l’état des conducteurs (et celui de leurs passagers, s’il y en a), et avise également que les deux véhicules bloquent partiellement la circulation. Celle-ci se fait donc en alternance, et il est recommandé d’éviter le secteur.

Le SPS mentionne que, selon les premières constatations, l’accident serait dû à la chaussée glissante. La plus grande prudence est donc de mise dans le secteur de Shipshaw et sur tout le réseau routier.

