Mark Carney annonce un nouveau partenariat stratégique avec le Qatar

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a conclu dimanche une visite officielle historique au Qatar, la première jamais effectuée par un chef de gouvernement canadien en exercice.

Lors de cette visite, le premier ministre s’est entretenu avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Les discussions ont porté sur le commerce, les investissements et la coopération en matière de sécurité.

Au terme des échanges, les deux dirigeants ont annoncé un engagement du Qatar à investir dans des projets d'intérêt national au Canada. Ces investissements viseront à accélérer la construction de grands projets d’infrastructure, stimuler l’industrie canadienne dans les secteurs de l’énergie propre, de la santé, de l’intelligence artificielle et de la défense, et créer des milliers d’emplois au Canada.

Dans la foulée, le premier ministre et l’émir ont également fait une déclaration commune confirmant leur intention de promouvoir les investissements et la collaboration dans des domaines technologiques et industriels stratégiques.

L’accord prévoit une coopération accrue dans l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, l’aérospatiale, les technologies de la défense, la fabrication de pointe, ainsi que dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Finalement, les deux chefs d’État ont annoncé leur volonté de finaliser, d’ici l’été, un nouvel Accord de promotion et de protection des investissements étrangers (APIE) entre le Canada et le Qatar. Les négociations, entamées en 2018, permettront notamment aux entreprises canadiennes d’étendre plus facilement leurs activités au Qatar tout en facilitant l’arrivée de capitaux qataris au Canada.

« Le Qatar est une force diplomatique efficace, étendue et grandissante dans le monde d’aujourd’hui. Ce pays est souvent un partenaire crucial du Canada dans la recherche de la paix et de la stabilité, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient », a déclaré le premier ministre Mark Carney à l’issue de la rencontre. « Nous élevons maintenant notre relation à un autre niveau au moyen d’un nouveau partenariat stratégique ambitieux dans les secteurs du commerce, de l’investissement, de l’intelligence artificielle et de la défense, afin d’accroître la stabilité, la sécurité et la prospérité pour nos populations. », a-t-il ajouté.