Christophe Gaudreault devient le nouveau directeur musical de l’Opéra du Royaume

Le chef d’orchestre et pianiste Christophe Gaudreault a été nommé aujourd’hui à titre de directeur musical de l’Opéra du Royaume, à Chicoutimi.

Christophe Gaudreault a effectué ses débuts professionnels à la tête de l’Opéra du Royaume en avril 2024, lors de la représentation des Pêcheurs de perles, opéra de Georges Bizet. Il a par la suite dirigé la production de Don Giovanni de Mozart l’année dernière, où son sens du rythme, sa clarté musicale et sa direction sensible ont été remarqués.

M. Gaudreault a récemment complété sa résidence à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, où il a affiné ses compétences comme pianiste collaborateur et chef d’orchestre.

Une pièce clé

Depuis quelques années, l’Opéra du Royaume entreprend une transformation de son modèle artistique et organisationnel afin de créer une identité forte dans la région. Pour le directeur artistique, John La Bouchardière, l’arrivée du chef d’orchestre est un pas de plus dans la bonne direction.

« Il partage pleinement notre vision d’un modèle souple et durable pour l’opéra en région. Le Saguenay a beaucoup de chance de pouvoir compter sur son engagement. Et en prime, il est parfaitement bilingue, ce qui facilite notre collaboration… et me sort parfois de situations délicates en répétition ! »

Christophe Gaudreault et M. La Bouchardière travailleront en étroite collaboration pour mener à bien la planification du répertoire, la distribution et la préparation des productions.

« Travailler aux côtés de John La Bouchardière et de Marie-Ève Munger, directrice générale, est une occasion exceptionnelle de contribuer à une vision ambitieuse et profondément humaine pour l’opéra dans la région. Je me réjouis de collaborer avec les artistes et le public du Saguenay pour présenter des œuvres fortes et vivantes, en français, qui nous rassemblent et nous touchent », ajoute M. Gaudreault.

Le nouveau directeur musical est le petit-fils de Gabrielle Gaudreault, fondatrice du Festival de musique du Royaume, et du chef d’orchestre Yvon Gaudreault, qui, avec sa conjointe, a contribué à la naissance et au développement de plusieurs institutions musicales régionales, telle que la Société philharmonique de Chicoutimi.

Christophe Gaudreault dirigera prochainement Cendrillon de Massenet, à la salle Pierrette-Gaudreault du Centre culturel du Mont-Jacob, les 26, 28, 29 et 31 mars prochains.