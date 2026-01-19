Le SPS sévit contre les personnes qui ne déblayent pas leur véhicule

Le Service de police de Saguenay (SPS) serre la vis aux automobilistes qui, l’hiver, ne prennent pas le temps de déblayer leur véhicule avant de prendre la route.

Ce qu’on appelle donc “les igloos mobiles” (et leurs conducteurs) font donc l’objet d’une surveillance accrue des policiers ces temps-ci. C’est que la neige laissée sur les toits des véhicules peut se révéler dangereuse pour les autres conducteurs autour. Le porte-parole du SPS, Dominic Gagnon, rappelle donc qu’il s’agit d’une notion de sécurité.

Le collègue de M. Gagnon aux communications, Hervé Berghella, ajoute que ça ne concerne pas seulement la neige, mais que le Code parle aussi de billets d'infractions portant sur tout ce qui pourrait obstruer en partie ou totalement le pare-brise, les phares et la plaque d'immatriculation, le libellé faisant état que ces derniers doivent être libérés de toute matière.

De même, il est illégal de recouvrir la plaque d'immatriculation d'une matière plastique opaque, empêchant ainsi de voir sa description.