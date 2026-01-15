Une équipe de curling de Kénogami aux Championnat canadien 

Une équipe de curling féminin de Saguenay portera les couleurs du Québec lors du prochain championnat canadien, qui se tiendra à Mississauga, en Ontario, à compter du 23 janvier. Le quatuor est mené par Jolianne Fortin et complété par sa sœur Mégane Fortin, ainsi que par les sœurs Emy et Megan Lafrance.

Affiliée au club de curling de Kénogami, l’équipe saguenéenne a confirmé sa place sur la scène nationale en remportant le championnat provincial disputé au début du mois de janvier à Rimouski. En finale, la formation de Jolianne Fortin a eu le dessus sur l’équipe de Laurie St-Georges, qui avait représenté le Québec lors des précédentes éditions du Tournoi des Cœurs Scotties.

Le championnat canadien permettra au quatuor de se mesurer aux meilleures formations féminines du pays, dans un contexte de haute compétition. D’ailleurs, même si elles participent à un tournoi senior, les quatre joueurs sont tous âgée de moins de 20 ans.

L’équipe de Saguenay se distingue également par son caractère familial. Jolianne Fortin partage la glace avec sa sœur Mégane, tandis que Megan et Emy Lafrance complètent l’alignement. Leur père, Brandon Lafrance, agit à titre d’entraîneur, contribuant à l’encadrement et au développement de la formation.

En représentant le Québec à Mississauga, l’équipe du club Kénogami aura l’occasion de poursuivre sur sa lancée et de faire rayonner le curling saguenéen à l’échelle nationale.