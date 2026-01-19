Un sondage fait état de perspectives sombres pour la région

Selon un nouveau sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), les restrictions au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) pourraient engendrer 3,6 M$ de pertes par entreprise dans la région au cours des deux prochaines années.

Le sondage, réalisé auprès de 50 entreprises du Saguenay—Lac-Saint-Jean en collaboration avec le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay—Lac-Saint-Jean, Alliage 02, l’Union des préfets, Développement économique Alma Lac-Saint-Jean et Promotion Saguenay, présente la nouvelle politique migratoire de Québec comme une cause de baisses de chiffres d’affaires, d’annulation de contrats et d’abandon d’investissements.

37% des répondants estiment que la survie de leur entreprise est à risque en raison des restrictions et 63% estiment que la région est difficilement (57%) ou pas du tout viable (6%) économiquement en raison de la diminution de l’immigration permanente et temporaire.

De plus, questionnées sur l’impact des restrictions au PTET sur les activités de leur entreprise, 26 % des participants au sondage ont indiqué avoir refusé ou annulé des contrats, 18 % ont abandonné des projets d’investissement et 18 % ont réduit leur production.

« Les chiffres sont clairs : sans main-d’œuvre suffisante, c’est notre capacité de produire, d’innover et même de conserver nos emplois locaux qui est menacée. Le Saguenay—Lac-Saint-Jean ne peut pas se permettre un tel recul. », a affirmé Sandra Rossignol, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord et représentante du Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

« Sans un apport suffisant d’immigration pour soutenir notre main-d’œuvre, c’est la survie même de nos entreprises qui est menacée. Notre région a énormément de potentiel, mais elle ne dispose tout simplement pas de la main-d’œuvre nécessaire pour y parvenir. », a pour sa part indiqué Louis Ouellet, président de l’Union des Préfets.