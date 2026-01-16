Caroline Dion, nouvelle DG du Domaine Laforest à Sagard

L’ex-greffière de Saguenay, Caroline Dion, qui avait contesté son congédiement par la ville et obtenu un règlement à l’amiable en sa faveur pour un montant de 1 364 999.25 $ n’aura pas eu à chercher longtemps pour trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. La célébrissime famille Desmarais de Sagard l’a recrutée, la nommant officiellement directrice générale du Domaine Laforest.

La nomination de Mme Dion a été communiquée vendredi après-midi aux membres du personnel du Domaine. L’entrée officielle en fonction de Mme Dion sera effective le lundi 2 février prochain. Le 92,5 Ma radio d’Ici a tenté de joindre la principale intéressée afin d’obtenir ses commentaires, mais la dame a poliment décliné la demande. Elle a toutefois confirmé la nouvelle, comme quoi elle hérite de cette marque de confiance. Selon nos informations obtenues d’une source digne de foi, le contrat de Caroline Dion s’accompagne de clauses de confidentialité, et est à durée non déterminée.

Le Domaine Laforest de Sagard (dans Charlevoix) est considéré comme névralgique, où les grands de ce monde s’y sont déjà donné rendez-vous, suffit de penser à des présidents, des ministres, premiers ministres, vedettes de tout acabit et autres. Autre fait à remarquer: le Domaine emploie une centaine de personnes, dit-on, et la plus grande partie du village voisin y travaille.

Mme Dion aurait confié à ses proches être « extrêmement heureuse » de ce nouvel élan de carrière, qui survient près de deux mois après son entente à l’amiable intervenue avec Saguenay. Elle s’est dite « vraiment contente », en confiant à son entourage qu’elle ne pouvait pas espérer mieux, qu’il s’agit d’un dénouement inespéré, et d’une prestigieuse marque de confiance à son endroit ».

Connue à Charlevoix

D’autres sources nous confirment aussi que Mme Dion n’est pas en terrain inconnu à Charlevoix, alors que son conjoint et elle possèdent une résidence secondaire à La Malbaie depuis plus de vingt ans. Caroline Dion quittera d’ailleurs Saguenay d’ici peu, et s’installera définitivement dans cette résidence prochainement, question d’être présente sur place et plus près de sa nouvelle fonction en permanence.

Visite à l’hôtel de ville

Par ailleurs, rappelons qu’au début de décembre dernier, lors de l’assemblée du conseil de ville de Saguenay annonçant le règlement à l’amiable intervenu entre la ville et Mme Dion, le nouveau maire Luc Boivin avait exprimé le souhait de recevoir personnellement l’ex-greffière une dernière fois. M. Boivin avait mentionné vouloir présenter des excuses officielles à la dame, et lui faire faire ensuite un « dernier tour de l’hôtel de ville de la rue Racine », où selon nos sources, l’ex-greffière compte encore de nombreux amis. Vérification faite : ce dernier tour de piste sera fait la semaine prochaine (entre le 19 et le 25 janvier). La page sera alors « définitivement tournée », nous dit-on. Nul doute que la visite s’accompagnera énormément d’émotions.