Les voleurs sont-ils en panne d’inspiration?

L’équipe du restaurant de mets chinois Sam Sam de Jonquière déplore un vol particulier survenu à leur établissement. C’est qu’une personne aux intentions douteuses a dérobé un cadre qui ornait le mur à l’entrée du resto depuis plusieurs années.

Le cadre renfermait, en guise de souvenir précieux, le premier menu à emporter qui avait été créé il y a de cela quelques décennies.

Il s’agit donc d’un précieux souvenir qui évoque les débuts du restaurant, un objet symbolique et sentimental, pas quelque chose de grande valeur monétaire dit-on, mais de grande valeur pour l’histoire du commerce, ajoutant que ce cadre représente beaucoup pour l’équipe, racontant les débuts, les efforts, les premières journées, et une partie de l’âme de Sam Sam.

L’équipe du restaurant a donc émis un message particulier sur sa page Facebook, demandant à la personne qui a fait le coup de rapporter le précieux cadre, promettant qu’il n’y aurait aucune représaille ou sanction, même si on mentionne que les caméras ont capté la scène. Reste à voir si le cri du cœur sera entendu.