Yannick Gagnon annonce la venue de deux ministres à Jonquière

Le député de Jonquière à l’Assemblée nationale, Yannick Gagnon, annonce la venue prochaine dans son comté des deux ministres desquels il est adjoint.

D’une part, le ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, sera à Jonquière ce vendredi, alors que se déroule la 60e édition du Tournoi Pee Wee, où il devrait aller faire un tour.

Celui qui est aussi ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes entreprises fera quelques visites d’entreprises du parc industriel. Une rencontre avec le maire Luc Boivin et la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, est aussi prévue.

Isabelle Charest aussi

Une semaine plus tard, soit le vendredi 30 janvier, ce sera au tour de la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, de débarquer à Jonquière, au Patro, pour rencontrer les maires et mairesses du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On compte alors discuter des grandes lignes du prochain appel à projets du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA, programme pour lequel les élus de Saguenay n’ont pas réussi à inscrire de projets majeurs lors d’une année antérieure, notamment le projet d’amphithéâtre.