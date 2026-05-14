Une galerie où l’art devient une expérience à vivre

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au Carré Davis, à Arvida, la galerie L’art de vivre propose bien plus qu’une simple visite : une rencontre avec l’art, accessible, vivante et profondément humaine.

Fondée en décembre 2022 par l’artiste Frédérique Girard, la galerie est née d’un constat simple : en région, les espaces pour exposer le travail des artistes émergents sont encore trop rares. « J’étais souvent en contact avec des artistes, et ce qui revenait, c’était le manque de lieux pour se faire voir », explique- t-elle.

Aujourd’hui, la galerie remplit pleinement ce rôle en offrant une vitrine à des créateurs d’ici et d’ailleurs, qu’ils soient à leur première exposition ou qu’ils aient déjà une pratique bien établie. Une diversité qui se ressent dès les premiers pas dans l’espace.

Peinture abstraite, techniques mixtes, oeuvres organiques ou figuratives : chaque visite permet de découvrir une multitude de styles et de démarches. Parmi les artistes présentés, on retrouve notamment Dominique Desmeules, dont les oeuvres colorées s’inspirent de ses voyages, Kathleen Roby, qui crée ses propres pigments à partir de matières naturelles, ou encore Marianne Turcotte, dont les toiles sensibles et les aquarelles évoquent la faune et l’émotion.

Mais au-delà des oeuvres, c’est l’ambiance qui marque. Ici, pas besoin de s’y connaître en art pour apprécier l’expérience. « Ça ne prend pas un bac en art pour aimer une oeuvre. Il suffit de se placer devant et de voir ce que ça nous fait », résume la fondatrice.

La galerie se veut justement un lieu sans intimidation, où chacun peut prendre le temps de regarder, de ressentir, de se questionner. Certains y passent quelques minutes entre deux rendez- vous, d’autres s’y attardent plus longuement, portés par ce qu’ils découvrent.

Le nom L’art de vivre prend alors tout son sens. « C’est ma façon de voir la vie : garder notre capacité à s’émerveiller, à apprécier le beau, même dans les petites choses », confie Frédérique Girard.

Et c’est exactement ce que propose la galerie : une pause différente, une exploration personnelle, parfois même un déclic. « Le pire qui peut arriver, c’est de repartir avec de nouvelles idées », dit-elle en souriant.

Pour ceux qui hésitent encore à pousser la porte, la réponse est simple : il suffit d’essayer. Parce qu’ici, l’art n’est pas réservé à une élite, il se vit, tout simplement.

Pour découvrir les artistes, les oeuvres en exposition ou planifier une visite, il est possible de consulter le site web artdevivregalerie.com ainsi que la page Facebook de la galerie, où sont partagées les nouveautés et les événements à venir. Une belle façon de rester connecté à la scène artistique locale… et de se laisser inspirer.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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