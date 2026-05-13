Réouverture mais…avec une nouvelle vocation

Les locaux qui abritaient le Bistro bar la Fonderie sur la rue Lasalle à Arvida hébergeront prochainement un nouveau type d’établissement, après avoir fermé quelques semaines.

La nouvelle propriétaire des lieux a annoncé mardi en grandes pompes sur les réseaux sociaux que l’établissement très fréquenté, qui conjuguait il y a à peine quelques mois un resto-pub avec spectacles de musiciens, change de vocation et de nom. La Fonderie devient donc un restaurant servant des mets de fine cuisine asiatique, soit “La Fleur de Jasmin”, opéré par Kym Tremblay-Gagné.

Mentionnons qu’un restaurant a d’ailleurs déjà opéré sous ce nom il y a quelque temps sur la rue Racine à Chicoutimi. L’ex-propriétaire de La Fonderie, Marie-Pier Lemieux, a confié au journaliste du 92,5 Ma radio d’Ici être très heureuse de la passation des pouvoirs, elle qui continue de veiller à la bonne marche d’un autre établissement, soit le Bar le Classic à Arvida, situé tout près.

Un changement soudain?

Précisons toutefois que selon nos constatations, ce changement de vocation avec la nouvelle direction ne semblait pas prévu à l’origine il y a à peine deux mois, puisque des musiciens-chanteurs comme Jeff Rivard, Martin Larose et Anaïs-Vanessa Poirier avaient annoncé sur les réseaux sociaux leur retour dans l’établissement après sa réouverture prochaine...retour qui ne se concrétisera pas finalement.

Lancement d'album déplacé

Le changement de vocation fait aussi en sorte que le duo Larose-Poirier a dû déplacer son lancement d’album “The Solivagant Tales” du mercredi 3 juin qui y était prévu, pour le tenir au Café-bar l’Envol de la rue St-Dominique à Jonquière. Rejoint par le 92,5, Martin Larose a préféré ne pas commenter le bris de l'engagement survenu, promettant une soirée riche en couleurs et en musique le 3 juin prochain à l'Envol.

C’est donc dire qu’avec ce changement de vocation de la Fonderie, Jonquière perd finalement un excellent lieu de diffusion musicale pour les musiciens, mais gagne au change un lieu de restauration avec une cuisine fort recherchée.