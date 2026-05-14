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Des vélos d’assistance électrique pour les employés de l’UQAC

Le 14 mai 2026 — Modifié à 07 h 23 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le centre de gestion des déplacements du Saguenay–Lac-Saint-Jean (TRACÉ) et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sont fiers d’annoncer une entente pour mettre à la disposition des employés de l’UQAC des vélos à assistance électrique (VAÉ). L’entente s’inscrit dans le cadre de la campagne Vélovolt, porté par Équiterre et le Réseau des centres d’expertise en mobilité (RCEM).

Cette campagne vise à démontrer le potentiel du VAÉ comme solution de remplacement à l’auto-solo pour les déplacements quotidiens, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport routier.

Pour l’UQAC, cette collaboration s’ajoute aux nombreuses initiatives déjà mises en place en matière de mobilité durable et s’inscrit pleinement dans sa volonté de contribuer activement aux enjeux du développement durable.

Frédéric Desgagné, vice-recteur aux affaires administratives et aux ressources, souligne que cette entente réaffirme une fois de plus l’engagement de l’Université. Il précise que l’UQAC est toujours partante pour les initiatives qui permettent d’ouvrir la voie en matière de transport actif et d’assumer un rôle de leader en mobilité durable à Saguenay.

Le vice-recteur ajoute qu’en offrant au personnel la possibilité d’expérimenter le vélo à assistance électrique pour leurs déplacements quotidiens, l’université est fière d’encourager l’adoption de modes de transport plus durables, tout en favorisant les saines habitudes de vie et la réduction de l’empreinte environnementale. 

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