Une invitation à se laisser surprendre

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Du 7 au 16 mai, le FMC – Festival des musiques de création invite le public à vivre une expérience musicale hors des sentiers battus. Pour sa 35e édition, l’événement propose une programmation audacieuse, portée par une soixantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs, dans une série de concerts et d’installations qui misent sur la découverte et l’émotion.

« C’est une musique qui se vit », résume Guillaume Thibert, directeur général et

artistique du festival. Ici, pas question de rester passif : la musique de création se déploie en direct, dans une relation intime entre les artistes et le public. Improvisation, expérimentation sonore, performances immersives : chaque soirée devient une expérience unique, impossible à reproduire ailleurs.

Souvent associée à quelque chose de plus pointu, la musique de création demeure pourtant accessible à tous, selon lui. « Il suffit d’arriver avec une ouverture, de se laisser transporter », explique- t-il. D’une soirée à l’autre, les propositions varient : jazz moderne, électro, musique contemporaine, oeuvres interdisciplinaires ou encore installations sonores.

« Souvent, les gens ressortent en disant qu’ils ne s’attendaient pas à ça », ajoute Guillaume Thibert. « Ça peut surprendre, déstabiliser parfois, mais surtout, ça fait ressentir quelque chose. »

Parmi les moments à ne pas manquer cette année, le festival se clôturera avec un spectacle festif du groupe américain Screaming Headless Torsos, une exclusivité canadienne. À l’opposé, certaines propositions misent sur la douceur et la contemplation, comme des performances acoustiques ou des oeuvres immersives.

Le FMC se distingue aussi par ses lieux de diffusion variés, allant du Studio Desjardins du CEM à la Chapelle Saint-Cyriac, en passant par la Bibliothèque de Jonquière et le Centre

culturel du Mont-Jacob. Chaque espace est choisi pour amplifier l’expérience, qu’il s’agisse d’une acoustique particulière ou d’un environnement propice à l’immersion.

En parallèle des concerts, plusieurs activités gratuites sont offertes, dont une exposition, un événement d’ouverture et des marches sonores dans le centre-ville de Jonquière. Une façon simple de découvrir cet univers sans engagement.

Né en 1989, le FMC demeure l’un des rares festivals du genre en région au Canada. Dans un contexte où ce type de propositions se concentre souvent dans les grands centres, le FMC fait figure d’exception ; et permet au public d’ici d’accéder à une offre artistique de calibre international, sans quitter la région.

« On veut offrir des moments qui ne peuvent pas se vivre à la maison. Des expériences qui marquent », conclut Guillaume Thibert.

Pour découvrir la programmation complète et se procurer des billets, visitez le site web cem.studio ou la page Facebook du FMC – Festival des musiques de création.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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