SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 14 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 16 s

Les Saguenéens échappent une autre avance et cette fois-ci le match

Le 14 mai 2026 — Modifié à 07 h 07 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler… C’est exactement ce qui est arrivé pour les Saguenéens de Chicoutimi qui ont laissé filer des avances de 2-0 et 3-1 pour s’incliner 4 à 3 et permettre aux Wildcats de Moncton de créer l’égalité 2-2 dans cette série finale.

Contrairement aux trois premières rencontres, ce sont les Saguenéens qui ouvrent la marque dès la cinquième minute. Nathan Lecompte prend son temps pour coucher le gardien Rudy Guimond pour loger la rondelle dans le haut du filet. Un premier but pour l’attaquant en onze matchs.

Il faudra attendre le milieu de la deuxième pour voir d’autres buts. Il y en aura trois dans l’espace de 54 secondes. D’abord, Peteris Bulans double l’avance des siens d’un bon lancer et les Wildcats répliquent 33 secondes plus tard grâce à Evan Dépatie. 

Mais Emmanuel Vermette va jouer de chance 21 secondes après le but de Dépatie. En contournant le filet, sa tentative de lancer dévie sur la jambière de Guimond pour atterrir dans le fond du filet.

Un retard de deux buts n’inquiète pas les Wildcats. Comme ce fut le cas la veille, la réplique des visiteurs se fait et c’est le meilleur buteur des séries, Gabe Smith, qui s’en occupe. Il réduit l’écart en fin de deuxième et crée l’égalité en début de troisième avec ses 17e et 18e des éliminatoires.

Avec moins de six minutes à jouer, Rian Chudzinski complète la remontée des Wildcats avec le but gagnant.

Plein à craquer

Pour la première fois en neuf ans, le Centre Georges-Vézina affichait complet. Une foule de 4820 spectateurs, soit le maximum que le bâtiment peut accueillir.

Série deux de trois

Cette finale se décidera en six ou en sept et confirme la tenue d’une autre rencontre à Chicoutimi, dimanche. Mais avant, le cinquième duel sera présenté vendredi à Moncton.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Saguenéens remportent leur troisième match contre les Wildcats
Publié hier à 8h00

Les Saguenéens remportent leur troisième match contre les Wildcats

Hier, alors que les 4528 spectateurs réunis au Centre Georges-Vézina s’attendaient à une simple révision de routine, ils ont bondi d’un coup lorsque l’officiel a confirmé le but de Thomas Desruisseaux qui a donné la victoire aux Saguenéens 5 à 4 en prolongation pour prendre les devants 2-1 dans la série finale contre les Wildcats de ...

LIRE LA SUITE

Le changement de gardien est bénéfique pour les Sabres
Publié hier à 7h00

Le changement de gardien est bénéfique pour les Sabres

Le pari de Lindy Ruff a été payant. L’entraîneur-chef des Sabres de Buffalo, après deux défaites où son équipe a accordé 11 buts, a décidé de brasser la soupe et de retirer le gardien Alex Lyon pour Ukko-Pekka Luukkonen. Ce dernier a connu une bonne sortie et a permis à son équipe de l’emporter 3 à 2 et de créer l’égalité 2 à 2 dans leur série face ...

LIRE LA SUITE

Près de 30 prix seront remis au Gala d’excellence du sport étudiant
Publié le 12 mai 2026

Près de 30 prix seront remis au Gala d’excellence du sport étudiant

La 35e édition du gala d’excellence du sport étudiant du Réseau du sport étudiant (RSEQ) Saguenay—Lac-Saint-Jean se tiendra le mercredi 13 mai, à compter de 19 h, à l’auditorium de l’École secondaire des Grandes Marées. La soirée sera précédée d’un cocktail de bienvenue dès 18 h. Au total, 19 trophées et 10 reconnaissances seront remis à des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES