Les Saguenéens échappent une autre avance et cette fois-ci le match

À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler… C’est exactement ce qui est arrivé pour les Saguenéens de Chicoutimi qui ont laissé filer des avances de 2-0 et 3-1 pour s’incliner 4 à 3 et permettre aux Wildcats de Moncton de créer l’égalité 2-2 dans cette série finale.

Contrairement aux trois premières rencontres, ce sont les Saguenéens qui ouvrent la marque dès la cinquième minute. Nathan Lecompte prend son temps pour coucher le gardien Rudy Guimond pour loger la rondelle dans le haut du filet. Un premier but pour l’attaquant en onze matchs.

Il faudra attendre le milieu de la deuxième pour voir d’autres buts. Il y en aura trois dans l’espace de 54 secondes. D’abord, Peteris Bulans double l’avance des siens d’un bon lancer et les Wildcats répliquent 33 secondes plus tard grâce à Evan Dépatie.

Mais Emmanuel Vermette va jouer de chance 21 secondes après le but de Dépatie. En contournant le filet, sa tentative de lancer dévie sur la jambière de Guimond pour atterrir dans le fond du filet.

Un retard de deux buts n’inquiète pas les Wildcats. Comme ce fut le cas la veille, la réplique des visiteurs se fait et c’est le meilleur buteur des séries, Gabe Smith, qui s’en occupe. Il réduit l’écart en fin de deuxième et crée l’égalité en début de troisième avec ses 17e et 18e des éliminatoires.

Avec moins de six minutes à jouer, Rian Chudzinski complète la remontée des Wildcats avec le but gagnant.

Plein à craquer

Pour la première fois en neuf ans, le Centre Georges-Vézina affichait complet. Une foule de 4820 spectateurs, soit le maximum que le bâtiment peut accueillir.

Série deux de trois

Cette finale se décidera en six ou en sept et confirme la tenue d’une autre rencontre à Chicoutimi, dimanche. Mais avant, le cinquième duel sera présenté vendredi à Moncton.