Embellir la vie, un sourire à la fois

Depuis plus de 25 ans, Cécile Pellerin, mieux connue sous le nom de Clown Sourire, va à la rencontre de personnes âgées et de jeunes enfants malades afin d’embellir leur journée et de rappeler l’importance du rire pour traverser les épreuves parfois difficiles.

Lors de ses visites, Mme Pellerin apporte avec elle de la bonne humeur ainsi qu’une panoplie de diplômes du sourire qu’elle remet aux patients qui le souhaitent.

Âgée de 78 ans et toujours aussi active lorsqu’il est question des causes qui lui tiennent à cœur, elle estime avoir remis près de 50 000 diplômes du sourire depuis qu’elle a enfilé son costume pour la première fois.

« On ne sait jamais à quel moment une personne peut avoir besoin d’un sourire, et à quel point cela peut parfois tout changer. […] Je n’ai jamais suivi de formation pour devenir clown. Pour moi, c’était surtout une façon d’aller à la rencontre de l’autre, d’âme à âme. »

Selon elle, la pandémie des dernières années a eu un impact majeur sur les relations interpersonnelles et sur la capacité des gens à être heureux.

« Nous sommes restés avec des blessures qui doivent guérir. Même pour moi. Mais ce qui m’aide, c’est le rire, le sourire, le fait de parler et d’être en contact avec les gens pour apporter de la joie. C’est pourquoi je vais continuer d’aller à la rencontre des gens et de remettre des diplômes tant que je serai vivante. J’aurai 100 ans et j’en remettrai encore. »

Le rire est également, pour Mme Pellerin, un élément essentiel à intégrer au quotidien.

« Le rire est un médicament naturel qui ne comporte aucun effet secondaire, ce qui veut dire qu’il ne fait que du bien », ajoute-t-elle.

Une visite inespérée Patch Adams

En 2009, Cécile Pellerin rêvait d’inviter Hunter « Patch » Adams à venir passer une journée auprès des patients du Saguenay. Grâce à beaucoup d’efforts et de détermination, elle est finalement parvenue à le joindre et à le faire venir dans la région.

Hunter "Patch" Adams représente pour elle l’une de ses plus grandes inspirations. Très populaire dans les années 1990 et 2000, son histoire a d’ailleurs été portée au cinéma en 1998 dans le film éponyme Patch Adams, dans lequel il était interprété par Robin Williams.

Afin de poursuivre sa mission, la Clown Sourire prépare actuellement la publication d’un recueil destiné aux tout-petits. Deux autres livres ont déjà été publiés par Cécile Pellerin auparavant.