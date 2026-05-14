Un policier fraudeur ? : le SPS réagit

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination ces derniers temps alors qu’une nouvelle technique assez farfelue a fait son apparition à Saguenay. Depuis lundi, des citoyens dénoncent des fraudeurs qui se feraient passer pour un policier du Service de police de Saguenay (SPS).

La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, souligne que déjà deux plaintes ont été recensées avec le même modus operandi, où un policier, du nom de Patrick Côté, les appellent et, avec un document comme « preuve », demandent les cartes bancaires et les bijoux de valeur des victimes. Elle précise qu’aucun policier du nom de Patrick Côté travaille pour le SPS.

La porte-parole ajoute que le but des policiers est maintenant de retrouver ces individus et assure aux citoyens qu’aucun policier ne va se pointer à votre domicile, demandant vos cartes bancaires et vos bijoux. Elle encourage également la collaboration citoyenne, précisant qu’ils pourraient les aider à retrouver les fraudeurs.

« Nous, notre but aussi, c’est d’essayer d’interpeller ces personnes-là qui commettent ces fraudes-là, et soyez assurés que jamais un policier ne se rendra à votre domicile pour vous demander vos cartes bancaires et vos bijoux. Ça n’arrivera pas. Il faut être muni d’un mandat de perquisition pour entrer dans un domicile afin d’y saisir des objets. Donc, appelez le service de police. On va vous parler, on va vous outiller et, éventuellement, vous pourrez même nous aider à attraper ces personnes-là. », a déclaré Caroline Darveau.

Les citoyens sont donc invités à agir avec prudence et vigilance lorsqu’ils sont confrontés à une situation similaire. Si cela vous arrive, le SPS vous encourage à communiquer avec le SPS au 418 699-6000.