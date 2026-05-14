Deux incendies sous enquête à Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) a été appelé sur les lieux de deux incendies suspects. Le premier, mercredi soir vers 19h30, est survenu dans le secteur du centre-ville de Chicoutimi, à l’arrière de l’ancien Pile Pub.

Le feu a pris naissance sur la terrasse, mais a rapidement été circonscrit par les sapeurs du Service de sécurité incendie de Saguenay. Le chef aux opérations de ces derniers, Samuel Villeneuve, mentionne de légers dommages dûs à la fumée.

Pour ce qui est du second sinistre, survenu en fin de nuit vers 4h11, ce sont des voisins qui, constatant un début d’incendie sur une galerie de résidence, ont appelé les patrouilleurs à la rescousse. Les agents ont eux-même éteint le début de feu. L’hypothèse d’un vélo électrique qui a pris feu est envisagée, mais le feu pourrait être aussi d’origine criminelle.

Les deux scènes font actuellement l’objet d’une expertise plus poussée de la part des enquêteurs aux dossiers.

Café avec un policier

D’autre part, la porte-parole du SPS, Caroline darveau, profite de l’occasion pour rappeler que ce jeudi après-midi se tient l’activité “Café avec un policier” dans le mail de Place du Royaume, de 13h30 à 15h30. La population est invitée à venir rencontrer la dizaine de policiers sur place et à venir échanger avec eux.