Une soirée pas comme les autres à La Chasse-Pinte

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

À L’Anse-Saint-Jean, la Microbrasserie La Chasse-Pinte n’est pas qu’un arrêt pour boire une bière : c’est aussi un lieu de rencontre où la musique prend toute sa place, dans une ambiance unique et profondément humaine.

Installé dans un ancien bâtiment de plus de 150 ans, aux abords du fjord, le bistro charme dès les premiers instants. « C’est un lieu chaleureux, convivial… on sent qu’il s’y est passé des choses », résume Eve Breton Roy, directrice marketing. Bois d’époque, vue sur les montagnes et proximité avec le fjord créent un décor qui, à lui seul, donne envie de s’y attarder.

Mais ce qui distingue vraiment la Chasse-Pinte, c’est l’expérience des spectacles. Depuis ses débuts, la musique fait partie intégrante de l’ADN du lieu. Ici, pas de scène surélevée ni de distance avec les artistes : on réorganise l’espace, on tasse les tables… et tout le monde se retrouve sur le même plancher. « C’est à la bonne franquette, mais ça ne veut pas dire que c’est banal. Au contraire, c’est là que la magie opère », explique-t-elle.

Avec une capacité de soixante-cinq personnes à l’intérieur, l’ambiance est intime, presque familiale. Le public peut échanger avec les artistes avant ou après le spectacle, créant un lien rare, difficile à retrouver dans les grandes salles. Et pourtant, la scène a accueilli autant des artistes émergents que des noms bien établis comme Louis-Jean Cormier ou Arthur H.

Ce qui marque souvent les visiteurs, c’est justement ce sentiment d’être ailleurs. Loin des grandes salles, loin du format habituel, chaque spectacle prend une couleur différente. Entre la proximité, le décor et l’énergie du moment, on a l’impression d’assister à quelque chose d’unique, presque privilégié.

La programmation, concentrée entre le printemps et l’automne, mise sur un équilibre entre relève, artistes locaux et figures connues. « On essaie vraiment de rejoindre tout le monde », souligne Eve Breton Roy. Cette diversité attire autant les gens du coin que des visiteurs qui planifient leur passage en fonction des spectacles.

À l’extérieur, lorsque la température le permet, l’expérience prend une autre dimension. Jusqu’à 200 personnes peuvent se rassembler, avec le fjord en toile de fond, pour des soirées où musique et nature se rencontrent.

Pourquoi faire la route ? « Pour le contact avec les artistes, pour être certain de vivre une soirée différente. Le lieu ne se prête pas à quelque chose de formaté », résume-t-elle.

Pour découvrir la programmation complète et planifier votre prochaine sortie, visitez le site web chasse-pinte.com ou leur page Facebook.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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