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Jeudi, 07 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 18 s

QuébecIssime

Plus de 4 000 billets vendus jusqu’à maintenant

Le 07 mai 2026 — Modifié à 08 h 39 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Force est de constater que le pari de ramener sur scène le spectacle « De Céline Dion à La Bolduc » au Saguenay est une idée de génie qui a germé dans la tête au sein du groupe de QuébecIssime. Occupant la scène du Complexe QuébecIssim, situé dans l’ancienne église Saint-Jacques à Arvida, le spectacle a déjà réussi à atteindre le plateau des 4 000 billets vendus.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 25 autobus remplis de spectateurs hors région (Montréal, Québec, etc…) s’amèneront à Arvida cet été pour assister aux représentations. Tout le monde est donc aux anges dans l’entourage de la troupe.

Des sources près de Robert Doré, le père de QuébecIssime, nous confient qu’au départ, celui-ci visait à atteindre 5 000 ventes d’ici la fin de l’été, et qu’il en serait heureux si ça se concrétisait. Or, le plateau des 4 000 billets est déjà atteint, ce qui laisse présager de manière réaliste que l’objectif sera atteint et dépassé d’ici peu.

Un bel exploit, si on compte la compétition avec les nombreux festivals, spectacles et autres à se tenir cet été dans la région, notamment la Fabuleuse histoire d’un Royaume qui revient aussi cet été à la Baie.

La première du spectacle estival de QuébecIssime se tiendra le 4 juillet prochain, suivi notamment de la première médiatique le mardi 7 juillet. Autre élément de nouveauté : une bière soulignant les 30 ans de la production est maintenant offerte, en collaboration avec la Voie Maltée.

Tout est d’ailleurs en préparation pour faire en sorte que le spectacle « De Céline Dion à La Bolduc » soit un gros « happening », alors qu’on parle de 5 à 7 sur une terrasse à l’entrée du Complexe QuébecIssime avant les spectacles. Deux distributions, mélangeant artistes établis, piliers et artistes de la relève sont montées, assurant au spectacle d’avoir cet été une belle continuité.

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