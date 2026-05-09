SOS Nounou débarque au Saguenay

Les familles du Saguenay peuvent désormais compter sur un nouvel outil pour trouver de l’aide à domicile. La plateforme québécoise SOS‑Nounou est maintenant accessible dans la région, offrant un service de mise en relation entre les familles et des gardiennes, ainsi que d’autres prestataires de services à domicile.

Selon les concepteurs de SOS‑Nounou, des milliers de parents se retrouvent chaque année à la recherche d’une gardienne ou d’un gardien de confiance dans leur quartier. Faute de solutions, plusieurs se tournent vers les groupes Facebook, une option qui comporte des risques en raison de l’absence de vérification des profils.

« Les publications défilent, se perdent dans le fil d'actualité, et il faut fouiller parmi des dizaines de groupes sans jamais savoir si les profils sont fiables. Aucune vérification, aucun encadrement. On confie la garde de ses enfants à quelqu'un trouvé dans un commentaire Facebook. C'est un vrai problème de sécurité. », expliquent les concepteurs.

C’est notamment pour répondre à cette inquiétude que SOS‑Nounou a vu le jour. La plateforme comporte d’ailleurs plusieurs mesures de sécurité, dont un algorithme capable de détecter les photos générées par intelligence artificielle.

À cela s’ajoutent différents niveaux de vérification obligatoires pour tous les membres : confirmation de l’adresse courriel, validation du numéro de téléphone et analyse manuelle de chaque profil par l’équipe du site avant sa mise en ligne.

En cas de doute, des démarches supplémentaires peuvent être effectuées, comme un appel téléphonique au membre concerné. SOS-Nounou rappelle toutefois aux parents l’importance de rencontrer les prestataires avant de recevoir un service ou de confier la garde de leurs enfants.

Pensé comme un espace dédié aux familles québécoises, SOS‑Nounou ne requiert aucuns frais d'inscription ou abonnement. Geoffrey Michel, fondateur de la plateforme et résident de Québec, s'engage à maintenir cette gratuité de façon permanente.

Bien que le site s'adresse principalement aux gardiennes et aux familles, il accueille aussi d'autres types de prestataires de service comme de l’aide pour un parent âgé, des services de ménage, de tutorat ou encore quelqu’un pour promener un chien. Un mécanisme de recherche par distance affiche les prestataires les plus proches avec leur profil, leurs disponibilités et leur expérience. Le site propose également un répertoire complet des garderies et CPE de la province.

La plateforme agit uniquement comme intermédiaire. Elle ne se substitue ni à un employeur ni à une agence de placement. Les familles et les prestataires doivent donc conclure leurs ententes entre eux.