Le changement de gardien est bénéfique pour les Sabres

Le pari de Lindy Ruff a été payant. L’entraîneur-chef des Sabres de Buffalo, après deux défaites où son équipe a accordé 11 buts, a décidé de brasser la soupe et de retirer le gardien Alex Lyon pour Ukko-Pekka Luukkonen. Ce dernier a connu une bonne sortie et a permis à son équipe de l’emporter 3 à 2 et de créer l’égalité 2 à 2 dans leur série face au Canadien, mardi au Centre Bell de Montréal.

Comme ce fut le cas il y a deux jours, les visiteurs vont ouvrir la marque. Matthias Samuelsson complète l’entrée de jeu des Sabres et déjoue Jakub Dobes pour son troisième des séries. Quelques instants plus tard, Dobes réalise un arrêt près de la ligne rouge. Les officiels vont à la reprise vidéo et confirment qu’il y a but. Toutefois, Martin St-Louis conteste le jeu prétextant une obstruction sur le gardien. Les arbitres lui donnent raison et la marque demeure 1 à 0.

Cela semble motiver les locaux qui se mettent en marche. Alex Newhook crée l’égalité en milieu d’engagement avec son cinquième en moins de trois matchs et Cole Caufield passe la rondelle sous Luukkonen en avantage numérique pour donner les devants au Tricolore.

Les Sabres vont jouer d’indiscipline en deuxième mais Montréal ne parviendra pas à trouver le fond du filet. Alex Carrier se retrouve au cachot pour quatre minutes pour bâton élevé et les Sabres vont jouer de chance. Tage Thompson y va d’un dégagement par la rampe mais la rondelle touche une tige et revient directement sur Jakub Dobes qui ne l’attend pas. Elle dévie sur sa jambière et atterrit dans le filet et l’égalité est créée.

Autre punition au Canadien en troisième, autre opportunité pour les Sabres qui en profite à nouveau. Zach Benson est laissé seul dans l’enclave et prend le temps de coucher le gardien adverse pour loger la rondelle dans le haut du filet.

Luukkonen fera le reste du travail pour garder son équipe en avant et Buffalo reviendra à domicile avec une série égale. Le cinquième match sera présenté jeudi.