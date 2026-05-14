Le parcours éclaté de Tiguydoux mis en images

La vie et les nombreuses carrières de Guy « TiguyDoux » Tremblay, artiste originaire de Jonquière aux multiples visages, sont retracées dans un documentaire biographique intitulé Vieux Fou

Le film est accessible dès cette semaine sur le site web www.vieuxfou.com et sera disponible au visionnement jusqu’au 12 juin, après quoi, au cours des prochains mois, il sera présenté dans différents festivals.

Réalisé par Production Chaumont, le documentaire propose une plongée intime et lumineuse dans la vie de Guy « TiguyDoux » Tremblay, un artiste hors norme qui, à 85 ans, continue de créer, de performer et de surprendre. Le film retrace un parcours de vie éclaté, profondément ancré dans la liberté artistique.

Dans cette démarche, le souhait de Guy « TiguyDoux » Tremblay et des fondateurs de Production Chaumont, Aline Viens et Pascal Chaumont, était de célébrer, à travers ses nombreuses péripéties, la liberté de créer, peu importe l’âge, les conventions ou les difficultés.

Originaire de Jonquière, Guy « TiguyDoux » Tremblay est un artiste ayant marqué des générations à travers le Québec. Formé aux beaux-arts, il entame une carrière artistique prolifique qui s’échelonnera sur plus de six décennies. Au fil des années, il œuvre comme enseignant en art, clown durant plus de 40 ans, comédien, homme de théâtre, animateur d’événements, peintre et créateur aux multiples talents.

Initialement envisagé comme un projet d’environ 30 minutes, le film prend rapidement de l’ampleur grâce à la richesse exceptionnelle des archives conservées par Guy « TiguyDoux » Tremblay tout au long de sa vie.

À 85 ans, malgré les traitements de chimiothérapie qu’il suit, Guy « TiguyDoux » Tremblay poursuit sans relâche sa démarche artistique. Toujours animé par le désir de créer et de surprendre, il s’est récemment aventuré dans le stand-up, montant sur scène avec une fougue et une audace remarquables.

Pour en apprendre davantage sur ce personnage tout droit sorti d’un rêve éveillé, rendez-vous sur vieuxfou.com.