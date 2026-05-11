Martin Harvey candidat dans Dubuc? Le PQ refuse de commenter

Le Parti Québécois de Dubuc a rassemblé, jeudi soir dernier, plus d’une soixantaine de militants et sympathisants à La Baie en compagnie de la députée péquiste de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme ainsi que de la porte-parole nationale du Parti Québécois, Méganne Perry-Mélançon dans le cadre d’une activité politique visant à amorcer la préparation de la prochaine campagne électorale provinciale.

Dans l'assistance, bien en évidence assis près du candidat péquiste dans Jonquière Jimmy Bouchard, on pouvait reconnaître l'ex-conseiller municipal et ex-ambulancier Martin Harvey. Des rumeurs persistantes font état de M. Harvey comme candidat dans Dubuc. Questionné à ce sujet par le 92,5 Ma radio d'Ici, le président du PQ dans le comté, Julien Lagacé, a refusé de commenter le tout, répondant que le processus d'évaluation des candidatures est confidentiel, et qu'il n'a pas l'intention de commenter davantage.

Réunis dans une ambiance conviviale et mobilisatrice jeudi soir, les participants ont échangé sur les priorités de l’organisation locale ainsi que sur les prochaines étapes en vue du scrutin à venir. M. Lagacé mentionne ensuite par voie de communiqué « sentir un appui de la population, une réelle mobilisation, et une volonté de bâtir une organisation forte pour la prochaine campagne électorale ».

L’exécutif du Parti Québécois de Dubuc indique que d’autres activités de mobilisation auront lieu au cours des prochains mois afin de poursuivre le travail d’organisation sur le terrain.