Jeudi, 12 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 2 s

Saguenay

Consultation publique à Laterrière sur un projet de parc solaire

Émile Boudreau
Le 12 mars 2026 — Modifié à 11 h 09 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La coentreprise Nutrinor – Gilbert Énergies renouvelables invite la population à une rencontre d’information concernant son projet de parc solaire envisagé dans le secteur de Laterrière. L’événement, présenté sous forme de portes ouvertes, se tiendra le mardi 17 mars 2026, entre 16 h et 20 h, à la Salle du Bassin, située au 5673, boulevard Talbot.

Par cette consultation, la jeune entreprise, créée en juin 2023 par la coopérative Nutrinor et l’entreprise Gilbert Énergie, souhaite informer la population locale, entendre ses préoccupations et répondre à ses questions. Des représentants de Nutrinor - Gilbert Énergies renouvelables seront présents afin d’expliquer le projet et échanger avec les citoyens.

Le projet à l’étude prévoit l’aménagement d’un parc solaire d’une superficie de 43 hectares sur l’ancien lieu d’enfouissement de l’ancienne municipalité de Laterrière. Selon les projections, l’installation pourrait offrir une puissance de 16,8 MW, soit la limite permise par la capacité locale du réseau de distribution. La production annuelle estimée atteindrait 25 974 MWh, ce qui correspond à la consommation électrique de 1 200 à 1 500 foyers. Le parc serait raccordé au réseau d’Hydro-Québec, près du poste de transformation le plus proche.

Cette démarche consultative survient dans le cadre de l’appel d’offres lancé par Hydro-Québec en mai 2025, qui vise à identifier de nouveaux projets capables de contribuer à l’approvisionnement du réseau électrique du Québec d’ici 2029. À l’issue de la consultation, Nutrinor – Gilbert Énergies renouvelables prévoit déposer sa soumission officielle à la société d’État avant le 31 mars 2026.

