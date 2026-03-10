Louise Bouchard quitte la direction du Conservatoire de musique de Saguenay

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ) a annoncé le départ à la retraite de Louise Bouchard, la directrice du Conservatoire de musique de Saguenay (CMS), qui quittera ses fonctions le 12 juin prochain. Celle-ci tourne ainsi la page sur une carrière de 50 ans au sein de l’institution, dont onze années à sa tête.

Arrivée au Conservatoire en 1976 pour entreprendre une formation en flûte, Louise Bouchard y a obtenu un premier prix dans sa discipline ainsi qu’en musique de chambre, avant de faire ses études supérieures. Elle a par la suite poursuivi son perfectionnement à l’Université McGill et lors de stages auprès de maîtres renommés.

En 1986, elle rejoint le corps professoral du CMS comme professeure de flûte traversière. Son engagement dépassera rapidement la salle de classe : elle s’implique à la commission pédagogique de l’établissement et occupe la présidence de la section locale du Syndicat des professeurs de l’État du Québec de 2012 à 2014. Parallèlement, elle mène une carrière musicale active, notamment comme membre du Quintette à vent et flûte solo de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nommée directrice du CMS en février 2015, Louise Bouchard aura marqué la dernière décennie du Conservatoire. Sous son leadership, l’effectif étudiant a plus que doublé, plusieurs partenariats avec des écoles de la région ont été conclus et des événements majeurs furent orchestré, dont le 55ᵉ anniversaire du Conservatoire en 2022, l’inauguration un nouveau piano de concert Steinway avec une prestation du pianiste Charles Richard-Hamelin et la présentation de l’événement-bénéfice Du Conservatoire à Québec Issime.

Pour Marc Hervieux, directeur général du CMADQ, l’héritage de Louise Bouchard est indéniable.

« Louise Bouchard a le Saguenay, sa ville d’origine, tatoué sur le cœur. Elle a su transmettre sa passion pour la musique à plusieurs jeunes talents de la région. Son arrivée a vraiment donné un nouveau souffle au Conservatoire de musique de Saguenay. Passer cinquante ans de sa vie au sein d’une même institution, c’est vraiment digne de mention. Louise peut partir à la retraite avec le sentiment du devoir accompli. », a-t-il souligné.