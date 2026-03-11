SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 11 s

Vitalité des entreprises agricoles

Québec assouplit ses règles pour stimuler l’agrotourisme

Émile Boudreau
Le 11 mars 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé une série de modifications réglementaires destinées à encourager l’agrotourisme et à soutenir les entreprises agricoles à travers la province.

Ces changements visent à faciliter l’accueil des visiteurs à la ferme, à mettre en valeur les produits locaux et à diversifier les sources de revenus des producteurs, tout en maintenant les mesures essentielles à la protection du territoire agricole.

Parmi les allègements annoncés, la capacité d’accueil lors de réceptions tenues à la ferme double, passant de 50 à 100 personnes. De plus, la durée maximale d’un tel événement est étendue sur quatre jours consécutifs, plutôt que trois. Les repas servis à la ferme bénéficieront aussi d’un assouplissement : le nombre de places assises permises grimpe de 20 à 60.

Le gouvernement souhaite également encourager la collaboration entre exploitants agricoles. Les nouvelles dispositions autorisent désormais la mise en place de kiosques de vente ou d’ateliers de transformation regroupant plusieurs producteurs, une mesure qui vise à renforcer la mise en marché de proximité et à enrichir l’expérience des visiteurs.

Finalement, le cadre réglementaire est ajusté pour faciliter l’implantation de projets de biométhanisation par des entreprises agricoles, avec l’ajout d’une obligation de déclaration pour assurer un suivi précis de leur développement sur le territoire.

Selon le gouvernement, l’ensemble de ces mesures contribueront à renforcer la vitalité économique des fermes tout en favorisant l’autonomie alimentaire du Québec.

« En permettant aux producteurs d'accueillir davantage de visiteurs et de développer de nouvelles activités à la ferme, on crée aussi des occasions supplémentaires pour eux de générer des revenus et de faire découvrir leur savoir-faire. C'est une façon concrète de soutenir nos entreprises agricoles tout en renforçant l'attrait touristique de nos régions. », a déclaré la ministre du Tourisme Amélie Dionne.

