Malgré le verglas, des milliers de participants au 15 km des Pichous

Le verglas matinal n'aura pas freiné l’enthousiasme des adeptes de course à pied. Plus de 3000 personnes ont pris d’assaut les rues de Saguenay samedi à l’occasion de la 58e édition des 15 km des Pichous, rapporte Radio-Canada.

Cette année, près de 2600 coureurs se sont élancés au départ de cette épreuve, auxquels se sont ajoutés quelque 400 marcheurs, confirmant une fois de plus l’engouement toujours croissant pour cette épreuve.

Selon Lina Tremblay, présidente du conseil d’administration de la course, la popularité de l’événement ne s’essouffle pas. Elle souligne que la distance de 15 km demeure particulièrement attrayante pour les sportifs.

Contrairement à l’année précédente, où le froid avait compliqué la tâche des athlètes, les conditions météorologiques étaient beaucoup plus douces cette fois-ci. Avec des températures oscillantes près du point de congélation et l’absence de pluie, plusieurs participants en ont profité pour améliorer leurs performances. De nombreux coureurs ont d’ailleurs affirmé avoir battu des records personnels grâce à ces conditions idéales.

L’édition 2026 s’est aussi distinguée par la présence remarquée des réservistes du Régiment du Saguenay, qui ont choisi les Pichous comme terrain d’entraînement. Ceux-ci ont complété le parcours en transportant une charge d’environ 20 kilos.