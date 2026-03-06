Québec investit plus de 10 M$ pour soutenir la ville de Saguenay

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle série d’investissements visant à aider les municipalités à protéger leurs milieux de vie et à garantir l’accès à une eau potable de qualité.

La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a confirmé l’attribution de 30 contributions financières réparties à travers la province pour soutenir les efforts liés aux problématiques d’eaux usées.

Au total, 23 706 500 $ seront versés à 13 municipalités. La plus importante part de cette enveloppe revient à la Ville de Saguenay, qui obtient 10 588 436 $. Ces fonds lui permettront de réaliser des travaux afin de corriger une problématique de contamination découlant d’eaux usées domestiques.

Selon le gouvernement, ces interventions sont essentielles pour « corriger des situations qui affectent l’environnement et la qualité de vie dans plusieurs communautés ». Les sommes octroyées permettront notamment d’assurer une meilleure conformité aux normes environnementales.

« Notre eau est une richesse qu'il faut protéger. Quand des installations d'eaux usées ne respectent plus les normes, ce sont nos lacs, nos rivières et parfois même notre eau potable qui en subissent les conséquences. Avec ces investissements, on aide les municipalités à régler des problèmes bien réels sur le terrain et à protéger une ressource essentielle pour les Québécois, aujourd'hui et pour les générations qui suivront. », a déclaré la ministre Guilbault.