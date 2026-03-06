SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 54s

Enjeux d’eaux usées

Québec investit plus de 10 M$ pour soutenir la ville de Saguenay

Émile Boudreau
Le 06 mars 2026 — Modifié à 10 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle série d’investissements visant à aider les municipalités à protéger leurs milieux de vie et à garantir l’accès à une eau potable de qualité.

La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a confirmé l’attribution de 30 contributions financières réparties à travers la province pour soutenir les efforts liés aux problématiques d’eaux usées.

Au total, 23 706 500 $ seront versés à 13 municipalités. La plus importante part de cette enveloppe revient à la Ville de Saguenay, qui obtient 10 588 436 $. Ces fonds lui permettront de réaliser des travaux afin de corriger une problématique de contamination découlant d’eaux usées domestiques.

Selon le gouvernement, ces interventions sont essentielles pour « corriger des situations qui affectent l’environnement et la qualité de vie dans plusieurs communautés ». Les sommes octroyées permettront notamment d’assurer une meilleure conformité aux normes environnementales.

« Notre eau est une richesse qu'il faut protéger. Quand des installations d'eaux usées ne respectent plus les normes, ce sont nos lacs, nos rivières et parfois même notre eau potable qui en subissent les conséquences. Avec ces investissements, on aide les municipalités à régler des problèmes bien réels sur le terrain et à protéger une ressource essentielle pour les Québécois, aujourd'hui et pour les générations qui suivront. », a déclaré la ministre Guilbault.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 704 M$ perdus en 2025 au Canada
Publié à 17h00

Plus de 704 M$ perdus en 2025 au Canada

La fraude demeure l’un des crimes à la croissance la plus rapide au Canada, un phénomène qui reste largement occulté par un faible taux de signalement. Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la grande majorité de la population canadienne a déjà été exposée à une forme de fraude que ce soit comme victime, dans le cadre du travail ou en tant ...

LIRE LA SUITE

Retour à l’heure avancée cette fin de semaine
Publié à 14h00

Retour à l’heure avancée cette fin de semaine

C’est cette fin de semaine que montres et horloges devront être avancées d’une heure , alors que nous reviendrons à l’heure avancée de l’Est. L’opération de changement d’heure survient dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars. Et comme toujours, la pertinence de procéder à ce changement continue d’alimenter les discussions, plusieurs québécois ...

LIRE LA SUITE

Un appel renouvelé à l’égalité et à la prévention des violences
Publié à 11h00

Un appel renouvelé à l’égalité et à la prévention des violences

Le 8 mars marquera la Journée internationale des droits des femmes, un rendez‑vous annuel instauré en 1977 par l’Organisation des Nations Unies. Cette journée vise à rappeler le chemin parcouru en matière d’égalité entre les sexes, mais surtout à réaffirmer l'engagement collectif à prévenir et contrer toutes les formes de violence faite aux ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES