Jeudi, 12 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 41s

Saguenay

Un départ plus tôt que prévu pour le DG de la Ville, Gabriel Rioux

Sara-Léa Bouchard
Le 12 mars 2026 — Modifié à 16 h 20 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Faisant son entrée en poste en 2022 à titre de directeur général de la Ville de Saguenay, Gabriel Rioux ne terminera pas son mandat. Celui dont le contrat prenait fin le 17 octobre 2027 a conclu une entente financière dans les derniers jours avec l’administration du maire Luc Boivin.

Son départ, ainsi que son remplacement comme plus haut fonctionnaire de la Ville seront officialisés vendredi dans le cadre d’une séance extraordinaire du conseil de ville, mentionne Radio-Canada. L’ordre du jour fut transmis aux médias régionaux jeudi midi. Celui-ci comprend des points concernant une entente de terminaison du contrat d’un cadre supérieur, la nomination d’un cadre supérieur et une réorganisation administrative.

Selon le contrat de Gabriel Rioux, dont Radio-Canada a obtenu copie, la rémunération initiale du principal intéressé s’élevait à 225 000 $, une somme qui devait être indexée selon les hausses accordées aux cols blancs. M. Rioux a droit à une indemnité de départ équivalent à un mois de salaire par année de service.

