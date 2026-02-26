Veux-tu sortir avec KapapaKat ?

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Du 25 février au 1er mars, Sainte-Rose-du-Nord se transforme en territoire imaginaire avec le retour du Joyeux Carnaval du Sasquatch. Né d’un conte écrit par Fanny Fay Tremblay Girard – mieux connue sous le nom de l’abobinable Fanny Fay – l’événement célèbre depuis 2014 l’hiver, la création et le rassemblement au coeur du fjord.

« KapapaKat, le Sasquatch, c’est le gardien de l’étincelle de l’imagination. Il est né d’une histoire que j’ai écrite, puis il est devenu la mascotte du Carnaval », raconte la fondatrice. Autour de ce personnage poétique et un brin mythique s’est construit un rendez- vous culturel unique, où se croisent sculpture sur neige et glace, musique, contes et arts vivants.

Au centre du site extérieur, dans le stationnement du Pavillon de la Montagne, le Symposium professionnel de sculpture sur neige, glace et lumière prend une ampleur remarquable. Six équipes, dont une venue de Catalogne jumelée à une sculptrice du village, créeront en direct des oeuvres intégrant la lumière dès leur conception. « Même à l’international, je n’ai jamais vu un symposium où on réfléchit à l’intégration de la lumière, de la glace et de la neige de cette façon », souligne Fanny Fay. Les festivaliers peuvent suivre le travail des artistes du jeudi soir au dimanche midi, alors que le site devient un véritable atelier à ciel ouvert.

La programmation fait aussi place à la diffusion artistique sous toutes ses formes. Projection du film inuit Le mauvais mari, musique trad avec Bouleau Nouère et La Farfaderie autour du feu, cirque enflammé, rock psychédélique, électro underground et grand bal poilu rythmé par Bankiva et Santosh Lalonde. « On a une scène chauffée, donc les spectacles se vivent dehors, en plein hiver. Ça crée quelque chose de magique », confie l’organisatrice.

Le Carnaval, c’est aussi des jeux vikings, un souper tourtière folklorique avec à l’accordéon Yvan et cie, des contes, des artisans, un concours du plus gros poisson pêché sur le fjord et des surprises hivernales. « On invite les gens à embarquer dans le délire. Qu’ils se déguisent, mettent du poil, des vêtements d’époque. Comme dans tous les carnavals du monde, on est là pour jouer ensemble. »

Accessible (17 ans et moins et 65 ans et plus gratuits), rassembleur et ancré dans son territoire, le Joyeux Carnaval du Sasquatch met en valeur Sainte-Rose-du-Nord comme lieu de diffusion culturelle hivernal incontournable. Habillez-vous chaudement, réservez tôt votre hébergement… et laissez KapapaKat vous guider vers une fête où l’imagination trouve toujours son chemin.

