Mercredi, 25 février 2026

Le Bloc se réjouit : le phosphate admissible au crédit d’impôt

Le 25 février 2026 — Modifié à 17 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les députés bloquistes Mario Simard et Alexis-Brunelle Duceppe se disent satisfaits de l’adoption d’un amendement au projet de loi du budget ajoutant le phosphate à la liste des minéraux critiques admissibles au crédit d’impôt.

Cette reconnaissance permettra aux entreprises comme First Phosphate et Arianne Phosphate d’accéder au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques, un levier financier important pour accélérer le développement des projets et consolider la place du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mentionnent les députés. Mario Simard voit cet aboutissement de manière plus qu’optimiste.

« Je suis maintenant convaincu que dans un avenir rapproché on va voir un projet de phosphate démarrer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est une excellente nouvelle, c’est la diversification de notre économie et le phosphate à le potentiel d’être aussi important pour la région que l’est actuellement l’aluminium. C’est déterminant ce qui s’est passé cette semaine. », a-t-il déclaré.

Selon le député de Jonquière, le tout aura aussi de belles répercussions sur un possible Corridor du Nord, alors que Firts Phosphate a signé une entente avec Port Saguenay.

Alexis Brunelle-Duceppe ajoute aussi que l’amendement aura des impacts financiers importants pour les entreprises du secteur, dont certaines sont en voie de s’installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les deux bloquistes concluent que cette décision constitue une avancée majeure pour la région et qu’elle confirme le rôle central du Québec dans la transition énergétique nord-américaine.

