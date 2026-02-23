SUIVEZ-NOUS

Lundi, 23 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 3 s

Dossier Domtar

Le président de Domtar au Canada en visite à l’usine de Kénogami mardi

Émile Boudreau
Le 23 février 2026 — Modifié à 09 h 42 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le président de Domtar au Canada, Luc Thériault, se rendra mardi à l’usine de Kénogami pour rencontrer des employés ainsi que des élus locaux. Les raisons exactes sa visite, prévue en avantmidi, n’ont toutefois pas encore été précisées, selon ce que rapporte RadioCanada.

Le président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers de Kénogami, Gilles Vaillancourt, affirme cependant avoir obtenu la confirmation que l’avenir de l’usine n’est pas remis en cause. Il compte néanmoins profiter de la rencontre pour demander des éclaircissements sur la situation, alors que l’usine connaît une nouvelle période d’arrêt qui débute ce lundi jusqu’au 9 mars.

Cette visite survient dans un contexte plus large d’inquiétudes entourant la gouvernance de Domtar. Rappelons que le propriétaire de l’entreprise, l’homme d’affaires indonésien Jackson Wijaya, avait récemment été convoqué par le Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes afin d'y être interrogé sur les plus récentes décisions de son entreprise.

Plutôt que de se présenter luimême, Domtar a proposé de dépêcher Luc Thériault pour répondre aux questions des élus. Une option qui ne plaît pas au député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, qui insiste pour que Jackson Wijaya comparaisse en personne. S’il persistait à décliner l’invitation, les élus fédéraux pourraient aller jusqu’à lui émettre un ordre de comparution, applicable dès son entrée au Canada, prévient-il.

Mario Simard a par ailleurs indiqué qu’il ne rencontrera pas Luc Thériault lors de son passage à Saguenay. Il laisse plutôt cette discussion à son homologue provincial, le député caquiste Yannick Gagnon.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Marie-Karlynn Laflamme, victorieuse
Publié à 20h56

Marie-Karlynn Laflamme, victorieuse

Une ambiance festive, des applaudissements tonitruants et bien des drapeaux québécois s’élevaient à l’hôtel Le Montagnais, lundi soir. À l'issue de cette élection partielle dans Chicoutimi, c’est l’ex-rectrice de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Marie-Karlynn Laflamme, qui a pu crier victoire.  Il s’agit d’une quatrième victoire ...

LIRE LA SUITE

Le Parti québécois largement en tête selon les premiers résultats
Publié à 20h43

Le Parti québécois largement en tête selon les premiers résultats

Un peu plus d’une heure après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats de l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi indiquent une avance marquée de la candidate du Parti Québécois, Marie-Karlynn Laflamme. Les bureaux de vote, ouverts de 9 h 30 à 20 h, ont accueilli un taux de participation nettement inférieur à ...

LIRE LA SUITE

Climat social instable au Mexique
Publié à 18h00

Climat social instable au Mexique

Un baron de la drogue mexicain, El Mencho, est tombé sous les balles des policiers dimanche. L’homme était à la tête du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui régnait dans 23 des 32 états mexicains, s’adonnant notamment au trafic de drogues, à de l’extorsion, et à du blanchiment d’argent. D’intenses scènes de violence et des explosions ont ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES