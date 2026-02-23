Le président de Domtar au Canada en visite à l’usine de Kénogami mardi

Le président de Domtar au Canada, Luc Thériault, se rendra mardi à l’usine de Kénogami pour rencontrer des employés ainsi que des élus locaux. Les raisons exactes sa visite, prévue en avant‑midi, n’ont toutefois pas encore été précisées, selon ce que rapporte Radio‑Canada.

Le président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers de Kénogami, Gilles Vaillancourt, affirme cependant avoir obtenu la confirmation que l’avenir de l’usine n’est pas remis en cause. Il compte néanmoins profiter de la rencontre pour demander des éclaircissements sur la situation, alors que l’usine connaît une nouvelle période d’arrêt qui débute ce lundi jusqu’au 9 mars.

Cette visite survient dans un contexte plus large d’inquiétudes entourant la gouvernance de Domtar. Rappelons que le propriétaire de l’entreprise, l’homme d’affaires indonésien Jackson Wijaya, avait récemment été convoqué par le Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes afin d'y être interrogé sur les plus récentes décisions de son entreprise.

Plutôt que de se présenter lui‑même, Domtar a proposé de dépêcher Luc Thériault pour répondre aux questions des élus. Une option qui ne plaît pas au député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, qui insiste pour que Jackson Wijaya comparaisse en personne. S’il persistait à décliner l’invitation, les élus fédéraux pourraient aller jusqu’à lui émettre un ordre de comparution, applicable dès son entrée au Canada, prévient-il.

Mario Simard a par ailleurs indiqué qu’il ne rencontrera pas Luc Thériault lors de son passage à Saguenay. Il laisse plutôt cette discussion à son homologue provincial, le député caquiste Yannick Gagnon.