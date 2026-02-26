Présence policière accrue autour du Centre Georges-Vézina

Le Service de police de Saguenay (SPS) maintient et renforce sa présence autour du Centre Georges-Vézina avant et après les matchs des Saguenéens de Chicoutimi. Une mesure jugée nécessaire en raison du fort achalandage observé cette saison et de certains comportements jugés à risque près de l’aréna.

Selon le SPS, des agents seront déployés dans le secteur afin d’orienter les piétons vers les intersections jugées sécuritaires, d’encadrer les traversées de rue et d’assurer une sortie ordonnée des véhicules. L’objectif est d’améliorer la sécurité des piétons et de maintenir une circulation fluide lors des déplacements des partisans.

Les policiers précisent que des constats d’infraction pourront être remis si des comportements compromettent la sécurité des usagers, et que d’autres mesures prévues par la réglementation pourraient être appliquées au besoin.

Le SPS rappelle également l’importance pour les partisans de demeurer respectueux envers les agents présents sur le terrain. Ceux-ci « travaillent à protéger le public, à faciliter les déplacements et à assurer que les matchs se déroulent dans un environnement sécuritaire pour tous », souligne le corps policier.

Les amateurs de hockey sont donc invités à faire preuve de prudence, à respecter la signalisation et à suivre les directives des policiers afin de contribuer à une expérience à la fois agréable et sécuritaire lors des prochains matchs des Saguenéens.