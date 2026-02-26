SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Faits divers

Temps de lecture : 53s

Matchs des Saguenéens

Présence policière accrue autour du Centre Georges-Vézina

Émile Boudreau
Le 26 février 2026 — Modifié à 10 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Service de police de Saguenay (SPS) maintient et renforce sa présence autour du Centre Georges-Vézina avant et après les matchs des Saguenéens de Chicoutimi. Une mesure jugée nécessaire en raison du fort achalandage observé cette saison et de certains comportements jugés à risque près de l’aréna.

Selon le SPS, des agents seront déployés dans le secteur afin d’orienter les piétons vers les intersections jugées sécuritaires, d’encadrer les traversées de rue et d’assurer une sortie ordonnée des véhicules. L’objectif est d’améliorer la sécurité des piétons et de maintenir une circulation fluide lors des déplacements des partisans.

Les policiers précisent que des constats d’infraction pourront être remis si des comportements compromettent la sécurité des usagers, et que d’autres mesures prévues par la réglementation pourraient être appliquées au besoin.

Le SPS rappelle également l’importance pour les partisans de demeurer respectueux envers les agents présents sur le terrain. Ceux-ci « travaillent à protéger le public, à faciliter les déplacements et à assurer que les matchs se déroulent dans un environnement sécuritaire pour tous », souligne le corps policier.

Les amateurs de hockey sont donc invités à faire preuve de prudence, à respecter la signalisation et à suivre les directives des policiers afin de contribuer à une expérience à la fois agréable et sécuritaire lors des prochains matchs des Saguenéens.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay
Publié à 10h45

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay

La circulation a été perturbée jeudi matin dans plusieurs secteurs de Saguenay après qu’un camion à ordures eut accroché une série de feux de circulation durant sa tournée. Selon Radio-Canada, le système de chargement du véhicule, appartenant à la compagnie Service sanitaire Bonneau, serait demeuré déployé alors qu’il circulait sur différents ...

LIRE LA SUITE

Des ordures prennent feu à Saint-Bruno
Publié hier à 18h15

Des ordures prennent feu à Saint-Bruno

Une scène insolite a eu lieu mercredi matin à Saint-Bruno, dans la nouvelle municipalité d’Hébertville, alors que des ordures ont pris feu dans un camion du Groupe Coderr en raison de cendres chaudes présentes dans un bac. Radio-Canada mentionne qu’aucun blessé n’est à rapporter dans cette histoire et que le camion n’a subi que des dommages ...

LIRE LA SUITE

Interruption du service de radiographie à l’Hôpital de Jonquière
Publié hier à 11h29

Interruption du service de radiographie à l’Hôpital de Jonquière

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean informe la population que les services de radiographie de l’Hôpital de Jonquière seront exceptionnellement inaccessibles pour les besoins externes le jeudi 26 février 2026. Selon le CIUSSS, cette interruption est nécessaire afin de procéder à des travaux de maintenance préventive sur un appareil de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES