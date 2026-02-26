SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 10 s

Cuves AP-60 de Rio Tinto

En production dans les prochaines semaines

Le 26 février 2026 — Modifié à 15 h 45 min
Par Olivier Claveau, CKAJ 92,5

Dans les prochaines semaines, des travailleurs de la société Rio Tinto devraient produire les premiers lingots d'aluminium dans 96 nouvelles cuves, prévues dans le projet d’agrandissement des cuves AP-60.

Selon le Quotidien, la multinationale avait annoncé un projet de 1,9 G$ en 2023, qui voulait ajouter 96 cuves de technologies AP-60 au sein de son usine de Jonquière et ce, au courant de l’année 2026. Cet ajout portera la capacité de production totale des AP-60 à 200 000 tonnes métriques, ce qui représente 50% de la capacité du projet initial. Selon une porte-parole de l’entreprise qui souhaite garder son anonymat, le projet est très avancé et la production du premier métal est prévue au cours des prochaines semaines, avec une montée en capacité progressive au cours de l’année. Celle-ci ajoute que les activités de préparatoires à la mise en service ont commencé sur les cuves, les ponts roulants, le centre de traitement des gaz, le système d’approvisionnement et de distribution d’alumine et autres services connexes.

De plus, le gouvernement du Québec offre un prêt remboursable de 150 M$ pour la multinationale, comme le confirme un décret du 4 février dernier. La porte-parole souligne que Rio Tinto salue la contribution financière du gouvernement du Québec pour l’ajout de 96 nouvelles cuves de technologie AP60 à son Complexe de Jonquière et précise que ce prêt remboursable, faisant suite à un accord signé en 2023, permettra à Rio Tinto de continuer à répondre à la demande des clients pour de l’aluminium à faible teneur en carbone. Mentionnons que le décret ne contient aucune information sur les conditions de remboursement du prêt, ni même sur le taux d’intérêt fixé par Investissement Québec.

