Le Festival PALM de passage à la Pulperie de Chicoutimi

Le Festival PALM, un événement présenté par la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) et l’Atlantic Salmon Federation (ASF), continue de sillonner le territoire avec ses courts-métrages de la sélection 2026, mettant une fois de plus en vedette la pêche à la mouche. La Pulperie de Chicoutimi aura l’occasion d’accueillir ces divers films lors d’une projection prévue le vendredi 27 février.

« Le Festival PALM en est à sa 9e édition au Québec et présenté pour la toute première fois dans l’Est du Canada. Le festival a été créé afin d’offrir une tournée de films entièrement en français. Il s’inscrit pleinement dans la mission de la FQSA, qui vise à promouvoir la pêche sportive et à rassembler la communauté », rapporte la responsable marketing, événements et partenariats pour la FQSA, Patricia Lacasse.

Au programme: Des courts-métrages en provenance de partout au Canada, des films hors-concourss, incluant À Contre-Courant de Hooké, ainsi qu’une présentation spéciale du nouveau documentaire sur le saumon atlantique de North Shore et de la FQSA. Également en nouveauté, la tournée s’étend maintenant au Canada anglais avec plusieurs nouvelles représentations. Toutefois, le message demeure le même, soit le fait que la pêche à la mouche et le saumon atlantique représentent bien plus qu’un simple sport.

« À travers ces films, nous voulons mettre en lumière la beauté et la fragilité des écosystèmes où évolue le saumon atlantique, afin de sensibiliser le public à l’importance de leur conservation. Partager des histoires humaines authentiques, qui témoignent de la passion, de la patience et du respect que requiert la pêche à la mouche. Rapprocher la communauté, en montrant que cette activité rassemble des gens d’horizons différents, unis par le même amour du plein air et du saumon sauvage. Inspirer la relève, en démontrant que ce patrimoine naturel mérite d’être connu, vécu et protégé par les générations futures », concède Mme Lacasse.

La sélection de courts-métrages qui sera présentée à Chicoutimi offre une grande diversité d’histoires et de points de vue, tous centrés sur la pêche à la mouche et le saumon atlantique, mais chacun avec une sensibilité propre. On y retrouvera notamment des récits d’aventure et d’exploration, des portraits humains touchants et des perspectives axées sur la conservation, assure la principale intéressée.

« Les spectateurs du Festival PALM vivront une expérience unique qui combine cinéma, passion pour la nature et ambiance rassembleuse dans un lieu culturel emblématique. En quittant la Pulperie, nous espérons que le public repartira avec un profond sentiment d’inspiration et de connexion à la nature, aux rivières et à la communauté qui les protège », mentionne-t-elle.

La destination du Saguenay fait partie de la programmation PALM depuis la 1er édition. Il s’agit d’une région où la communauté de pêcheur est importante et dans laquelle il y a plusieurs rivières à saumon.

Les billets pour pouvoir assister à la représentation de Chicoutimi sont disponibles sur le site du Festival PALM, au coût de 30 $.