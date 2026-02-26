Le maire Luc Boivin fait le bilan

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a profité ce jeudi d’un conseil extraordinaire de l’arrondissement de Chicoutimi en matinée pour inviter les membres des médias pour un retour sur ses 100 premiers jours comme premier magistrat de la ville et pour présenter les projets qui seront mis de l’avant dans les prochains mois.

Luc Boivin a abordé en premier une de ses promesses électorale: le retour de l’harmonie au conseil. Pour ce point, le maire Boivin mentionne que l’image de Saguenay s’est dégradée partout au Québec, mais que la tendance en ce moment va vers l’opposée, notamment grâce au travail d’équipe des conseillers municipaux.

« Vous savez, l'image de notre ville a souffert, je demande l'harmonie. Je veux pas jeter la bière sur personne dans le passé, mais c'est l'image qui a transcendée partout au Québec, puis maintenant, on est en train de changer ça. Les gens sentent qu'il y a des investissements qui s'en viennent chez nous et c'est de bonne augure. On est une équipe, on est uni et on essaie de prendre les meilleures décisions pour l'ensemble de la population. »

M. Boivin a également fait le point sur la rénovation du Centre Georges-Vézina, alors qu’un nouvel amphithéâtre coûterait trop cher à la ville, de la situation de l’autogare du Havre dont le maire précise que le dossier est sur la table et que des nouveautés sont à prévoir dans les prochains mois et même des droits de préemption des barrages de Domtar, dossier encore chaud dans la région. De plus, il assure que le projet de Corridor du nord ne sera pas abandonné, alors que le maire souhaite transformer Saguenay en véritable « Métropole du Nord », mais précise qu’en plus d’investir, il faut y croire.

« On va positionner Saguenay comme la métropole nordique du Québec. Plus les gens seront fiers de leur ville, plus on sera positionné comme la ville où investir et la place où vivre. »

Malgré certains échecs, dont l’abandon des Jeux du Canada, Luc Boivin se dit prêt à continuer sur cette lancée pour les quatre prochaines années, avec une optique de développement économique. Le maire Boivin souhaite finalement que ces efforts financiers soient payants pour que les jeunes croient en Saguenay et à son potentiel, ce qui déjouerait les statistiques selon le maire.

« Il faut que les jeunes viennent vivre chez nous. On a une qualité de vie, on a des emplois, un bas taux de chômage. Il n'y a jamais eu, dans toute l'histoire de Saguenay, autant d'opportunités pour nos jeunes. On a tout pour rendre les gens heureux et j'espère qu'à la fin du mandat, on va réussir à battre les statistiques », conclut-il.