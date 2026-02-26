SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 48 s

RDV Transition Verte 2026

L’avenir énergétique de la région, le sujet phare

Sara-Léa Bouchard
Le 26 février 2026 — Modifié à 15 h 27 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La question de l’énergie était le sujet central des discussions abordées lors de la 3e édition du RDV Transition Verte, événement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord qui se déroulait jeudi. 

Pour cette édition, deux grandes thématiques ont inspiré les panels, conférences et ateliers, soient les bénéfices environnementaux et économiques du bâtiment durable ainsi que le corridor logistique et énergétique durable. Durant cette journée, plus de 40 partenaires ont pris part à l’initiative et près de 330 participants étaient sur place en date de jeudi matin. La PDG de la Chambre de commerce et  d’industrie Saguenay-Le-Fjord, Sandra Rossignol, parle d’abord du volet de la construction durable qui a été discuté en avant-midi. 

« Pour faire la transition énergétique, récupération énergétique, de la récupération de matériaux, la construction génère beaucoup de déchets, donc on a abordé cet aspect-là. Il a aussi été question de la transition énergétique à l’intérieur des bâtiments qui sont déjà construits, mais également dans de nouvelles constructions. Alors comment faire mieux en terme énergétique en ce sens-là », dénote-t-elle.

Le président de l’Union des préfets de la région, Louis Ouellet, explique quant à lui le rôle du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans cette transition à travers le Québec, ajoutant que l’enjeu demeure le déploiement du Corridor du Nord Canadien.

« L’Union des préfets a fait l’évaluation de l’ensemble des potentiels projets qui pouvaient être développés, soit en énergie solaire, hydraulique et éolienne. On a bien l’intention de faire en sorte de régionaliser au maximum cette énergie-là pour qu’elle profite à l’ensemble du territoire. Maintenant, nous désirons aussi pouvoir conserver certains blocs énergétiques pour notre propre développement », rapporte M. Ouellet.

Maintenant, quelle est l’importance stratégique de la région dans ce potentiel énergétique canadien ? Le vice-président du Réseau canadien des chambres de commerce, Daniel Caramori, soulève quelques points. 

« Notre Conseil sur la sécurité énergétique a identifié le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme l’une des dix régions, au Canada, qui sont les plus exposées aux menaces tarifaires actuellement. On a organisé une table ronde hier avec une quarantaine de leader de l’industrie et des deux paliers de gouvernement, afin d’amener la perspective de la communauté d’affaires de la région à Ottawa. On va traiter les demandes avec beaucoup d’attention. »

Sandra Rossignol remarque finalement une belle évolution parmi les trois éditions de l’événement.

« On a vraiment senti une évolution à travers les trois années. La première édition, on parlait de décarbonation, d’efficacité énergétique, entre autres. On a vu qu’avec Trump, il y avait eu une évolution du discours énergétique. On parle énormément de sécurité et de souveraineté énergétique, et c’est le cas aujourd’hui avec les grands thèmes qui sont discutés », conclut Mme Rossignol.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le maire Luc Boivin fait le bilan
Publié à 20h07

Le maire Luc Boivin fait le bilan

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a profité ce jeudi d’un conseil extraordinaire de l’arrondissement de Chicoutimi en matinée pour inviter les membres des médias pour un retour sur ses 100 premiers jours comme premier magistrat de la ville et pour présenter les projets qui seront mis de l’avant dans les prochains mois. Luc Boivin a abordé en ...

LIRE LA SUITE

En production dans les prochaines semaines
Publié à 19h30

En production dans les prochaines semaines

Dans les prochaines semaines, des travailleurs de la société Rio Tinto devraient produire les premiers lingots d'aluminium dans 96 nouvelles cuves, prévues dans le projet d’agrandissement des cuves AP-60. Selon le Quotidien, la multinationale avait annoncé un projet de 1,9 G$ en 2023, qui voulait ajouter 96 cuves de technologies AP-60 au sein de ...

LIRE LA SUITE

Soutien au Service de police de Saguenay
Publié à 18h30

Soutien au Service de police de Saguenay

Le gouvernement du Québec réaffirme son engagement clair à lutter contre les violences sexuelles. Afin de soutenir les capacités d’intervention du Service de police de Saguenay, le ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, ainsi que le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, annoncent des moyens ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES