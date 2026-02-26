L’avenir énergétique de la région, le sujet phare

La question de l’énergie était le sujet central des discussions abordées lors de la 3e édition du RDV Transition Verte, événement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord qui se déroulait jeudi.

Pour cette édition, deux grandes thématiques ont inspiré les panels, conférences et ateliers, soient les bénéfices environnementaux et économiques du bâtiment durable ainsi que le corridor logistique et énergétique durable. Durant cette journée, plus de 40 partenaires ont pris part à l’initiative et près de 330 participants étaient sur place en date de jeudi matin. La PDG de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le-Fjord, Sandra Rossignol, parle d’abord du volet de la construction durable qui a été discuté en avant-midi.

« Pour faire la transition énergétique, récupération énergétique, de la récupération de matériaux, la construction génère beaucoup de déchets, donc on a abordé cet aspect-là. Il a aussi été question de la transition énergétique à l’intérieur des bâtiments qui sont déjà construits, mais également dans de nouvelles constructions. Alors comment faire mieux en terme énergétique en ce sens-là », dénote-t-elle.

Le président de l’Union des préfets de la région, Louis Ouellet, explique quant à lui le rôle du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans cette transition à travers le Québec, ajoutant que l’enjeu demeure le déploiement du Corridor du Nord Canadien.

« L’Union des préfets a fait l’évaluation de l’ensemble des potentiels projets qui pouvaient être développés, soit en énergie solaire, hydraulique et éolienne. On a bien l’intention de faire en sorte de régionaliser au maximum cette énergie-là pour qu’elle profite à l’ensemble du territoire. Maintenant, nous désirons aussi pouvoir conserver certains blocs énergétiques pour notre propre développement », rapporte M. Ouellet.

Maintenant, quelle est l’importance stratégique de la région dans ce potentiel énergétique canadien ? Le vice-président du Réseau canadien des chambres de commerce, Daniel Caramori, soulève quelques points.

« Notre Conseil sur la sécurité énergétique a identifié le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme l’une des dix régions, au Canada, qui sont les plus exposées aux menaces tarifaires actuellement. On a organisé une table ronde hier avec une quarantaine de leader de l’industrie et des deux paliers de gouvernement, afin d’amener la perspective de la communauté d’affaires de la région à Ottawa. On va traiter les demandes avec beaucoup d’attention. »

Sandra Rossignol remarque finalement une belle évolution parmi les trois éditions de l’événement.

« On a vraiment senti une évolution à travers les trois années. La première édition, on parlait de décarbonation, d’efficacité énergétique, entre autres. On a vu qu’avec Trump, il y avait eu une évolution du discours énergétique. On parle énormément de sécurité et de souveraineté énergétique, et c’est le cas aujourd’hui avec les grands thèmes qui sont discutés », conclut Mme Rossignol.